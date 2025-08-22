Первый матч для звездного новичка «Трактора» Ливо начался с удаления и драки

Джошуа Ливо получил удаление и подрался
Первый матч за «Трактор» для лучшего игрока прошлого сезона Джошуа Ливо начался с удаления и драки. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, следящий за дружеским матчем «Трактор» — «Челмет».

В первом периоде Ливо схлопотал две минуты за удар клюшкой. А во втором периоде канадец сцепился с защитником «Челмета» Алексеем Савельевым. Махать кулаками Ливо не стал, в отличие от соперника. Но за инцидент команды наказали обоюдным штрафом.

О переходе Ливо в «Трактор» начали говорить 13 августа. При этом в клубе несколько дней подогревали интерес к трансферу. Официальное подтверждение «Трактор» сделал лишь 18 августа.

Прошлый сезон Ливо провел в «Салавате Юлаеве». Год стал для него мега-результативным: в регулярке форвард забил 49 шайб и еще 31 раз ассистировал, набрав 80 очков. Его признали самым ценным игроком лиги и наградили главный трофей КХЛ для нападающих «Золотая клюшка».

