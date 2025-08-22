Первый матч для звездного новичка «Трактора» Ливо начался с удаления и драки

Первый матч за «Трактор» для лучшего игрока прошлого сезона Джошуа Ливо начался с удаления и драки. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, следящий за дружеским матчем «Трактор» — «Челмет».
В первом периоде Ливо схлопотал две минуты за удар клюшкой. А во втором периоде канадец сцепился с защитником «Челмета» Алексеем Савельевым. Махать кулаками Ливо не стал, в отличие от соперника. Но за инцидент команды наказали обоюдным штрафом.
О переходе Ливо в «Трактор» начали говорить 13 августа. При этом в клубе несколько дней подогревали интерес к трансферу. Официальное подтверждение «Трактор» сделал лишь 18 августа.
Прошлый сезон Ливо провел в «Салавате Юлаеве». Год стал для него мега-результативным: в регулярке форвард забил 49 шайб и еще 31 раз ассистировал, набрав 80 очков. Его признали самым ценным игроком лиги и наградили главный трофей КХЛ для нападающих «Золотая клюшка».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!