В Челябинске на улице Борьбы, 28 реконструируют объект культурного наследия, в котором с 1921 по 1935 годы работал художник Николай Русаков. Проект госэкспертиза одобрила 21 августа, сообщается на сайте госреестра.
«Одобрена научно-проектная документация на работы по сохранению и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения „Здание, в котором 1921-1935 годы работал художник Русаков Николай Афанасьевич“. Объект расположен в Челябинске на улице Борьбы, 28», — сообщается на сайте.
Реконструкцией объекта культурного регионального значения займется МБУДО «Центральная детская школа искусств». Технический заказчик — ООО «Проект Сервис». Здание, расположенное на улице Борьбы, 28 включено в реестр памятников истории и культуры народов РФ.
