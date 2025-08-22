Госэкспертиза одобрила реконструкцию исторического здания в центре Челябинска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реконструировать планируется центральную детскую школу искусств
Реконструировать планируется центральную детскую школу искусств Фото:

В Челябинске на улице Борьбы, 28 реконструируют объект культурного наследия, в котором с 1921 по 1935 годы работал художник Николай Русаков. Проект госэкспертиза одобрила 21 августа, сообщается на сайте госреестра.

«Одобрена научно-проектная документация на работы по сохранению и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения „Здание, в котором 1921-1935 годы работал художник Русаков Николай Афанасьевич“. Объект расположен в Челябинске на улице Борьбы, 28», — сообщается на сайте.

Реконструкцией объекта культурного регионального значения займется МБУДО «Центральная детская школа искусств». Технический заказчик — ООО «Проект Сервис». Здание, расположенное на улице Борьбы, 28 включено в реестр памятников истории и культуры народов РФ.

Реконструировать здание планируется на улице Борьбы, 28
Реконструировать здание планируется на улице Борьбы, 28
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на улице Борьбы, 28 реконструируют объект культурного наследия, в котором с 1921 по 1935 годы работал художник Николай Русаков. Проект госэкспертиза одобрила 21 августа, сообщается на сайте госреестра. «Одобрена научно-проектная документация на работы по сохранению и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения „Здание, в котором 1921-1935 годы работал художник Русаков Николай Афанасьевич“. Объект расположен в Челябинске на улице Борьбы, 28», — сообщается на сайте. Реконструкцией объекта культурного регионального значения займется МБУДО «Центральная детская школа искусств». Технический заказчик — ООО «Проект Сервис». Здание, расположенное на улице Борьбы, 28 включено в реестр памятников истории и культуры народов РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...