07 апреля 2025

В Пермском крае начальник подразделения железной дороги умер на работе

© Служба новостей «URA.RU»
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Ему было 49 лет
Ему было 49 лет Фото:

В Пермском крае расследуют обстоятельства несчастного случая. На рабочем месте скончался начальник района контактной сети станции «Григорьевская» (подразделение Трансэнерго — филиала ОАО «РЖД»). 

«Днем 3 апреля ему стало плохо. Приехавшая скорая поставила диагноз — легочно-сердечная недостаточность. При этом от госпитализации мужчина отказался. Вечером его без признаков жизни нашла жена, которая не смогла до него дозвониться», — сообщает в telegram-канале Госинспекция по труду в Пермском крае. 

Сейчас формируется специальная комиссия. Специалисты проведут анализ документов, изучат режим труда и отдыха, запросят результаты судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти работника. Если нарушения трудового законодательства выявят, будут приняты меры административного характера.

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В Пермском крае расследуют обстоятельства несчастного случая. На рабочем месте скончался начальник района контактной сети станции «Григорьевская» (подразделение Трансэнерго — филиала ОАО «РЖД»).  «Днем 3 апреля ему стало плохо. Приехавшая скорая поставила диагноз — легочно-сердечная недостаточность. При этом от госпитализации мужчина отказался. Вечером его без признаков жизни нашла жена, которая не смогла до него дозвониться», — сообщает в telegram-канале Госинспекция по труду в Пермском крае.  Сейчас формируется специальная комиссия. Специалисты проведут анализ документов, изучат режим труда и отдыха, запросят результаты судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти работника. Если нарушения трудового законодательства выявят, будут приняты меры административного характера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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