В Пермском крае начальник подразделения железной дороги умер на работе

В Пермском крае расследуют обстоятельства несчастного случая. На рабочем месте скончался начальник района контактной сети станции «Григорьевская» (подразделение Трансэнерго — филиала ОАО «РЖД»).
«Днем 3 апреля ему стало плохо. Приехавшая скорая поставила диагноз — легочно-сердечная недостаточность. При этом от госпитализации мужчина отказался. Вечером его без признаков жизни нашла жена, которая не смогла до него дозвониться», — сообщает в telegram-канале Госинспекция по труду в Пермском крае.
Сейчас формируется специальная комиссия. Специалисты проведут анализ документов, изучат режим труда и отдыха, запросят результаты судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти работника. Если нарушения трудового законодательства выявят, будут приняты меры административного характера.
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