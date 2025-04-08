В заведении Engels екатеринбуржцев неожиданно напугали громкие звуки. В одном из залов за столом собрались музыканты, чтобы создать «живой бит» на кофейных стаканчиках. Таким образом шоу барабанщиков «Чувство ритма» и Свердловская филармония презентовали новый сезон фестиваля «Безумные дни».
Неожиданный концерт произошел в филиале на Малышева. Барабанщики, которые исполняют композиции даже на стульях и пользуются большой популярностью у горожан, в очередной раз сыграли на необычных «инструментах»: столе и стаканчиках. Посетители заведения не ожидали этого и начали оглядываться по сторонам.
Такой концерт был приурочен к мировому музыкальному фестивалю «Безумные дни». Он существует в разных странах с 1995 года, а в России проводится только в Екатеринбурге. Мероприятие состоится с 26 по 29 июня, но слушателям советуют приобретать билеты уже сейчас, потому что они разлетаются моментально.
«В продажу запущено 45 тысяч билетов. В дни фестиваля в Екатеринбурге окажутся более 600 музыкантов, причем приедут они из самых разных городов, география велика. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Казань, Ереван и не только. К примеру, в этом году мы впервые встречаем артистов с Кубы, из Аргентины и даже Венгрии», — поделилась Кристина Перевалова, музыкальный редактор департамента творческого планирования Свердловской филармонии.
Любителей музыки ждут 120 концертов на 10 площадках. Среди них — Театр юного зрителя, Театр музкомедии, Дом музыки, Концертный зал Маклецкого, самая большая сцена по традиции расположится в саду Вайнера.
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