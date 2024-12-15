Экс-супруга Николая Баскова оформляет банкротство

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Арбитражный суд принял к производству заявление по оформлению банкротства Светланы Шпигель
Арбитражный суд принял к производству заявление по оформлению банкротства Светланы Шпигель Фото:

Экс-супруга российского певца Николая Баскова и дочь основателя холдинга «Биотэк» Светлана Шпигель подала заявление на оформление банкротства. Источником заявления является структура в составе холдинга ее отца «Биотэк», которая сама находится в процессе банкротства.

«Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация „Биотэк“ (МФПДК „Биотэк“, входящая в структуру одноименной группы компаний) обратилась в арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве Светланы Шпигель — дочери основателя ГК „Биотэк“ Бориса Шпигеля», — передает РБК. Заявление было подано в сентябре текущего года, и уже в ноябре суд приступил к его рассмотрению. Представители компании и сама Светлана пока не предоставили официальных комментариев по поводу данного дела.

Светлана Шпигель владеет значительными долями в нескольких фармацевтических компаниях, таких как «Биолек» и «Биомед», а также участвовала в управлении другими активами холдинга своего отца. Она также известна своим браком с Николаем Басковым, за которым была замужем с 2001 по 2008 год. Подробности касательно причин возможного банкротства в материалах суда не раскрыты.

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Экс-супруга российского певца Николая Баскова и дочь основателя холдинга «Биотэк» Светлана Шпигель подала заявление на оформление банкротства. Источником заявления является структура в составе холдинга ее отца «Биотэк», которая сама находится в процессе банкротства. «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация „Биотэк“ (МФПДК „Биотэк“, входящая в структуру одноименной группы компаний) обратилась в арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве Светланы Шпигель — дочери основателя ГК „Биотэк“ Бориса Шпигеля», — передает РБК. Заявление было подано в сентябре текущего года, и уже в ноябре суд приступил к его рассмотрению. Представители компании и сама Светлана пока не предоставили официальных комментариев по поводу данного дела. Светлана Шпигель владеет значительными долями в нескольких фармацевтических компаниях, таких как «Биолек» и «Биомед», а также участвовала в управлении другими активами холдинга своего отца. Она также известна своим браком с Николаем Басковым, за которым была замужем с 2001 по 2008 год. Подробности касательно причин возможного банкротства в материалах суда не раскрыты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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