Не отбыл и половины срока: история про махинации Шпигеля и будущее компании «Биотек»

Суд освободил главу «Биотэка» Шпигеля от отбывания наказания в связи с болезнью

05 ноября 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

Борис Шпигель имеет серьезные проблемы со здоровьем Фото: BIOTEC group of companies / Global Look Press Владельца компании «Биотек» Бориса Шпигеля обвиняют в передаче взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Учитывая серьезные проблемы со здоровьем, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, Шпигелю становится сложно участвовать в судебных процессах. В результате суд вынес решение освободить его от отбывания наказания из-за болезни. Подробности данного дела в материале URA.RU. Здоровье Бориса Шпигеля и освобождение от наказания Шпигель присутствовал на судебных заседания в кислородной коляске Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Судебные заседания по делу Шпигеля проходили в закрытом режиме по инициативе прокуратуры. Сообщается, что у Шпигеля серьезные сердечные заболевания, из-за которых он даже использовал кислородную маску во время видеосвязи с судом. На одном из судебных заседаний его пришлось госпитализировать из-за ухудшения состояния. Судья Наталья Бехтерева в своем решении отметила, что ходатайство об освобождении от наказания связано с состоянием здоровья осужденного. Шпигель получил 11 лет лишения свободы за дачу взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Второму, по версии следствия, в рамках коррупционных схем было назначено 12 лет колонии. В чем обвиняют Шпигеля События начались с обвинений, выдвинутых против Бориса Шпигеля и его компании. Генпрокуратура утверждает, что в период с 2019 по 2020 годы Шпигель, его супруга Евгения и другие фигуранты передали экс-губернатору Белозерцеву взятки на сумму около 31 миллиона рублей, включая деньги, автомобиль и дорогостоящие часы Breguet. Это позволило «Биотеку» обеспечить себе привилегии в получении тендеров на поставки медикаментов для государственных учреждений. Согласно выводам следствия, Иван Белозерцев использовал свое служебное положение, чтобы сделать компанию «Биотек» основным поставщиком медпрепаратов для области, что и стало основой для обвинений в коррупции. Аресты и следственные действия по делу Шпигеля По делу Бориса Шпигеля арестованы и другие фигуранты Фото: ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников В результате расследования против Иванa Белозерцева и других фигурантов возбуждено несколько уголовных дел. Кроме того, вскоре после этих событий прокуратура подала иск на сумму почти десять миллиардов рублей к фигурантам дела и подконтрольным им организациям, включая и саму компанию «Биотек». Эти действия помогли вернуть финансовые ресурсы, полученные в результате коррупционной деятельности, в доход государства. Сроки наказания для фигурантов дела Измайловский суд назначил срок наказания для Белозерцева в 13 лет колонии строгого режима, его жена получила 8,5 лет, а другим фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет. Суд взыскал с осужденных и связанных с ними компаний почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Сложности компании «Биотэк» Уголовное дело негативно сказалось на компании «Биотек», принадлежащей Шпигелю Фото: ИТАР-ТАСС/ Федор Савинцев После ареста ключевых фигурантов в 2022 году, финансовое состояние компании «Биотэк» ухудшилось, и в том же году был подан иск о банкротстве. Судебная практика показывает, что иски Генпрокуратуры рассматриваются быстрее других, что может привести к передаче активов компании государству. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владельца компании «Биотек» Бориса Шпигеля обвиняют в передаче взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Учитывая серьезные проблемы со здоровьем, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, Шпигелю становится сложно участвовать в судебных процессах. В результате суд вынес решение освободить его от отбывания наказания из-за болезни. Подробности данного дела в материале URA.RU. Судебные заседания по делу Шпигеля проходили в закрытом режиме по инициативе прокуратуры. Сообщается, что у Шпигеля серьезные сердечные заболевания, из-за которых он даже использовал кислородную маску во время видеосвязи с судом. На одном из судебных заседаний его пришлось госпитализировать из-за ухудшения состояния. Судья Наталья Бехтерева в своем решении отметила, что ходатайство об освобождении от наказания связано с состоянием здоровья осужденного. Шпигель получил 11 лет лишения свободы за дачу взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Второму, по версии следствия, в рамках коррупционных схем было назначено 12 лет колонии. События начались с обвинений, выдвинутых против Бориса Шпигеля и его компании. Генпрокуратура утверждает, что в период с 2019 по 2020 годы Шпигель, его супруга Евгения и другие фигуранты передали экс-губернатору Белозерцеву взятки на сумму около 31 миллиона рублей, включая деньги, автомобиль и дорогостоящие часы Breguet. Это позволило «Биотеку» обеспечить себе привилегии в получении тендеров на поставки медикаментов для государственных учреждений. Согласно выводам следствия, Иван Белозерцев использовал свое служебное положение, чтобы сделать компанию «Биотек» основным поставщиком медпрепаратов для области, что и стало основой для обвинений в коррупции. В результате расследования против Иванa Белозерцева и других фигурантов возбуждено несколько уголовных дел. Кроме того, вскоре после этих событий прокуратура подала иск на сумму почти десять миллиардов рублей к фигурантам дела и подконтрольным им организациям, включая и саму компанию «Биотек». Эти действия помогли вернуть финансовые ресурсы, полученные в результате коррупционной деятельности, в доход государства. Измайловский суд назначил срок наказания для Белозерцева в 13 лет колонии строгого режима, его жена получила 8,5 лет, а другим фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет. Суд взыскал с осужденных и связанных с ними компаний почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. После ареста ключевых фигурантов в 2022 году, финансовое состояние компании «Биотэк» ухудшилось, и в том же году был подан иск о банкротстве. Судебная практика показывает, что иски Генпрокуратуры рассматриваются быстрее других, что может привести к передаче активов компании государству.