Не отбыл и половины срока: история про махинации Шпигеля и будущее компании «Биотек»

Борис Шпигель имеет серьезные проблемы со здоровьемФото: BIOTEC group of companies / Global Look Press
Владельца компании «Биотек» Бориса Шпигеля обвиняют в передаче взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Учитывая серьезные проблемы со здоровьем, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, Шпигелю становится сложно участвовать в судебных процессах. В результате суд вынес решение освободить его от отбывания наказания из-за болезни. Подробности данного дела в материале URA.RU.
Здоровье Бориса Шпигеля и освобождение от наказания
Шпигель присутствовал на судебных заседания в кислородной коляске
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Судебные заседания по делу Шпигеля проходили в закрытом режиме по инициативе прокуратуры. Сообщается, что у Шпигеля серьезные сердечные заболевания, из-за которых он даже использовал кислородную маску во время видеосвязи с судом. На одном из судебных заседаний его пришлось госпитализировать из-за ухудшения состояния.
Судья Наталья Бехтерева в своем решении отметила, что ходатайство об освобождении от наказания связано с состоянием здоровья осужденного. Шпигель получил 11 лет лишения свободы за дачу взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Второму, по версии следствия, в рамках коррупционных схем было назначено 12 лет колонии.
В чем обвиняют Шпигеля
События начались с обвинений, выдвинутых против Бориса Шпигеля и его компании. Генпрокуратура утверждает, что в период с 2019 по 2020 годы Шпигель, его супруга Евгения и другие фигуранты передали экс-губернатору Белозерцеву взятки на сумму около 31 миллиона рублей, включая деньги, автомобиль и дорогостоящие часы Breguet. Это позволило «Биотеку» обеспечить себе привилегии в получении тендеров на поставки медикаментов для государственных учреждений. Согласно выводам следствия, Иван Белозерцев использовал свое служебное положение, чтобы сделать компанию «Биотек» основным поставщиком медпрепаратов для области, что и стало основой для обвинений в коррупции.
Аресты и следственные действия по делу Шпигеля
По делу Бориса Шпигеля арестованы и другие фигуранты
Фото: ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников
В результате расследования против Иванa Белозерцева и других фигурантов возбуждено несколько уголовных дел. Кроме того, вскоре после этих событий прокуратура подала иск на сумму почти десять миллиардов рублей к фигурантам дела и подконтрольным им организациям, включая и саму компанию «Биотек». Эти действия помогли вернуть финансовые ресурсы, полученные в результате коррупционной деятельности, в доход государства.
Сроки наказания для фигурантов дела
Измайловский суд назначил срок наказания для Белозерцева в 13 лет колонии строгого режима, его жена получила 8,5 лет, а другим фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет. Суд взыскал с осужденных и связанных с ними компаний почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства.
Сложности компании «Биотэк»
Уголовное дело негативно сказалось на компании «Биотек», принадлежащей Шпигелю
Фото: ИТАР-ТАСС/ Федор Савинцев
После ареста ключевых фигурантов в 2022 году, финансовое состояние компании «Биотэк» ухудшилось, и в том же году был подан иск о банкротстве. Судебная практика показывает, что иски Генпрокуратуры рассматриваются быстрее других, что может привести к передаче активов компании государству.
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Владельца компании «Биотек» Бориса Шпигеля обвиняют в передаче взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Учитывая серьезные проблемы со здоровьем, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, Шпигелю становится сложно участвовать в судебных процессах. В результате суд вынес решение освободить его от отбывания наказания из-за болезни. Подробности данного дела в материале URA.RU. Судебные заседания по делу Шпигеля проходили в закрытом режиме по инициативе прокуратуры. Сообщается, что у Шпигеля серьезные сердечные заболевания, из-за которых он даже использовал кислородную маску во время видеосвязи с судом. На одном из судебных заседаний его пришлось госпитализировать из-за ухудшения состояния. Судья Наталья Бехтерева в своем решении отметила, что ходатайство об освобождении от наказания связано с состоянием здоровья осужденного. Шпигель получил 11 лет лишения свободы за дачу взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Второму, по версии следствия, в рамках коррупционных схем было назначено 12 лет колонии. События начались с обвинений, выдвинутых против Бориса Шпигеля и его компании. Генпрокуратура утверждает, что в период с 2019 по 2020 годы Шпигель, его супруга Евгения и другие фигуранты передали экс-губернатору Белозерцеву взятки на сумму около 31 миллиона рублей, включая деньги, автомобиль и дорогостоящие часы Breguet. Это позволило «Биотеку» обеспечить себе привилегии в получении тендеров на поставки медикаментов для государственных учреждений. Согласно выводам следствия, Иван Белозерцев использовал свое служебное положение, чтобы сделать компанию «Биотек» основным поставщиком медпрепаратов для области, что и стало основой для обвинений в коррупции. В результате расследования против Иванa Белозерцева и других фигурантов возбуждено несколько уголовных дел. Кроме того, вскоре после этих событий прокуратура подала иск на сумму почти десять миллиардов рублей к фигурантам дела и подконтрольным им организациям, включая и саму компанию «Биотек». Эти действия помогли вернуть финансовые ресурсы, полученные в результате коррупционной деятельности, в доход государства. Измайловский суд назначил срок наказания для Белозерцева в 13 лет колонии строгого режима, его жена получила 8,5 лет, а другим фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет. Суд взыскал с осужденных и связанных с ними компаний почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. После ареста ключевых фигурантов в 2022 году, финансовое состояние компании «Биотэк» ухудшилось, и в том же году был подан иск о банкротстве. Судебная практика показывает, что иски Генпрокуратуры рассматриваются быстрее других, что может привести к передаче активов компании государству.