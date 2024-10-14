Баскову 48: ссора с Бузовой, заявление о свадьбе и дом в кредит — как живет главный блондин России

Николай Басков отмечает день рождения 15 октября

15 октября 2024 в 03:22 Размер текста - 17 +

Николай Басков оказался в долгах из-за строительства своего дома в Подмосковье Фото: Илья Московец © URA.RU Российскому певцу Николаю Баскову 15 октября 2024 года исполнится 48 лет. Журналистам певец рассказал, что свой день рождения отметит в узком кругу друзей и близких, а через два года, когда будет юбилей, встретит 50-летие «с размахом». О том, как сейчас живет главный блондин России — в материале URA.RU. Детство и творчество Басков родился 15 октября 1976 года в Москве. В детстве проживал в Балашихе, а после в школу он пошел в Германии. Куда его семья переехала из-за службы отца. За школьные годы Басков успел пожить в Балашихе, в городе Чадан в Тыве, в Новосибирске (здесь он в 1989 году окончил музыкальную школу в золотой медалью и впервые поднялся на сцену). Затем вернулся в Москву, где окончил среднюю школу №1113 c углубленным изучением музыки и хореографии. В 1993 году поступил в ГИТИС, один год проучился на факультете музыкального театра, затем на время оставил учебу. С того же года занимался вокалом с заслуженной артисткой России Лилианой Шеховой. В 1999 году начал оперную карьеру, был принят стажером в оперную группу Большого театра. Среди исполненных им партий: Владимир Игоревич в «Князе Игоре» Александра Бородина, Юродивый в «Борисе Годунове» Модеста Мусоргского, Моцарт в «Моцарте и Сальери» Николая Римского-Корсакова, Альфред и Измаил в «Травиате» и «Набукко» Джузеппе Верди, Каварадосси в «Тоске» Джакомо Пуччини. Однако наряду с оперным пением, он также прославился как эстрадный артист, особенно после выхода клипа «Памяти Карузо» в 2000 году и успешных сольных концертов. В 2001 году Басков окончил ГИТИС по классу камерного и оперного пения. Певец продолжил свою карьеру как ведущий солист в Нижегородском и Марийском театрах оперы и балета. Его репертуар всегда отличался разнообразием, охватывая оперные арии, народные песни и произведения различных жанров, что подтверждает его универсальность и талант. Личная жизнь После развода Басков не поддерживает отношения с сыном по желанию бывшей супруги Фото: Илья Московец © URA.RU Николай Басков был женат на Светлане Шпигель с 2001 по 2008 год, от этого брака у него есть сын Бронислав Шпигель, родившийся в 2006 году. После развода, который сопровождался скандалом, Басков не поддерживает отношения с сыном по желанию бывшей супруги. В прессе неоднократно появлялись слухи о любовных связях Баскова с известными личностями. В числе которых украинская певица Таисия Повалий, «Мисс Вселенная 2002» Оксана Федерова, балерина Анастасия Волочкова и оперная певица Мария Максаковая. Басков также был в отношениях с Викторией Лопыревой, «Мисс Россия 2003». В 2017 году глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что Басков сделал Лопыревой предложение и пригласил политика быть свидетелем на свадьбе, запланированной на октябрь того же года. Однако свадьба в итоге не состоялась. Басков: «Построю дом и будет свадьба» Басков поделился планами о будущей свадьбе. Он заявил, что она состоится после того, как он завершит строительство своего загородного дома, «Я смотрел разные дома и понял, что ничего грандиозного мне не надо, хочу деревенский дом», — поделился певец, передает «Комсомольская правда». Также артист рассказал, что в этом году не намечает большого праздника на свой день рождения. «В узком кругу посидим. А вместе с поклонниками отмечу уже через два года. Как раз юбилей будет», — сказал Басков. Дом в кредит Басков оказался в долгах из-за строительства своего дома в Подмосковье, рассказал он в программе «Светская хроника» на Пятом канале. Несмотря на миллионные гонорары, певец столкнулся с необходимостью взять кредит из-за роста цен на стройматериалы и мебель. Однако он отметил, что относится к этому спокойно, ведь он востребованный артист и уверен в своих доходах, передает «Лента.ру». Строительство дома затянулось с 2014 года, и Басков обратился к отечественным производителям, что оказалось успешным решением. Артист лично занимается планировкой дома, уделяя особое внимание месту для своей уникальной коллекции фарфора. Ссора с Бузовой Конфликт между Николаем Басковым и Ольгой Бузовой разгорелся 14 июня Фото: Илья Московец © URA.RU Конфликт между Николаем Басковым и Ольгой Бузовой разгорелся после шутки певца на музыкальной премии в Москве 14 июня, где Басков выступал в роли ведущего. Комментируя яркий образ Бузовой, он заметил: «Впервые вижу, чтобы Оля оделась полностью», что многие восприняли как намек на ее недавний скандальный наряд. Бузова не оставила это без ответа, высказавшись в своем телеграм-канале: «Иногда лучше молчать, чем говорить». На следующий день Басков опубликовал видео с исполнением партии и комментарием, который пользователи соцсетей расценили как ответ на слова Бузовой: «Я могу и без микрофона, в отличие от тех, кто в него как коза кричит». Коллеги артистов не остались в стороне от конфликта. Мария Погребняк выразила недовольство поведением Баскова, заявив: «У нас еще недостаток настоящих мужчин. Позор Николаю Баскову, который повел себя как мелочный хам». В ответ на это Басков напомнил Погребняк о ее прошлых скандалах, подчеркнув, что уважение к женщине зависит от ее собственного поведения. Телеведущая Яна Чурикова и фигуристка Алина Загитова также высказались по поводу инцидента, при этом последняя ответила на шутку Баскова о «дорогой подтанцовке» советом «лучше выдавать скотч вместо микрофона». Несмотря на критику, продюсер Яна Рудковская заступилась за Баскова, назвав его «добрейшей души человеком», который не хотел никого обидеть. Награды Николай Басков обладает титулами Народного артиста РФ, Украины и Молдавии. Его вклад в искусство отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также высшими наградами Беларуси — Орденом Франциска Скорины и Золотой медалью Фонда Мира. Басков также известен как «Золотой голос России» благодаря Национальной премии «Овация». Его талант и профессионализм неоднократно были отмечены выигрышами в таких престижных национальных конкурсах, как «Золотой Граммофон», «МУЗ ТВ», «Стиль Года», «Певец Года» и других. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российскому певцу Николаю Баскову 15 октября 2024 года исполнится 48 лет. Журналистам певец рассказал, что свой день рождения отметит в узком кругу друзей и близких, а через два года, когда будет юбилей, встретит 50-летие «с размахом». О том, как сейчас живет главный блондин России — в материале URA.RU. Басков родился 15 октября 1976 года в Москве. В детстве проживал в Балашихе, а после в школу он пошел в Германии. Куда его семья переехала из-за службы отца. За школьные годы Басков успел пожить в Балашихе, в городе Чадан в Тыве, в Новосибирске (здесь он в 1989 году окончил музыкальную школу в золотой медалью и впервые поднялся на сцену). Затем вернулся в Москву, где окончил среднюю школу №1113 c углубленным изучением музыки и хореографии. В 1993 году поступил в ГИТИС, один год проучился на факультете музыкального театра, затем на время оставил учебу. С того же года занимался вокалом с заслуженной артисткой России Лилианой Шеховой. В 1999 году начал оперную карьеру, был принят стажером в оперную группу Большого театра. Среди исполненных им партий: Владимир Игоревич в «Князе Игоре» Александра Бородина, Юродивый в «Борисе Годунове» Модеста Мусоргского, Моцарт в «Моцарте и Сальери» Николая Римского-Корсакова, Альфред и Измаил в «Травиате» и «Набукко» Джузеппе Верди, Каварадосси в «Тоске» Джакомо Пуччини. Однако наряду с оперным пением, он также прославился как эстрадный артист, особенно после выхода клипа «Памяти Карузо» в 2000 году и успешных сольных концертов. В 2001 году Басков окончил ГИТИС по классу камерного и оперного пения. Певец продолжил свою карьеру как ведущий солист в Нижегородском и Марийском театрах оперы и балета. Его репертуар всегда отличался разнообразием, охватывая оперные арии, народные песни и произведения различных жанров, что подтверждает его универсальность и талант. Николай Басков был женат на Светлане Шпигель с 2001 по 2008 год, от этого брака у него есть сын Бронислав Шпигель, родившийся в 2006 году. После развода, который сопровождался скандалом, Басков не поддерживает отношения с сыном по желанию бывшей супруги. В прессе неоднократно появлялись слухи о любовных связях Баскова с известными личностями. В числе которых украинская певица Таисия Повалий, «Мисс Вселенная 2002» Оксана Федерова, балерина Анастасия Волочкова и оперная певица Мария Максаковая. Басков также был в отношениях с Викторией Лопыревой, «Мисс Россия 2003». В 2017 году глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что Басков сделал Лопыревой предложение и пригласил политика быть свидетелем на свадьбе, запланированной на октябрь того же года. Однако свадьба в итоге не состоялась. Басков поделился планами о будущей свадьбе. Он заявил, что она состоится после того, как он завершит строительство своего загородного дома, «Я смотрел разные дома и понял, что ничего грандиозного мне не надо, хочу деревенский дом», — поделился певец, передает «Комсомольская правда». Также артист рассказал, что в этом году не намечает большого праздника на свой день рождения. «В узком кругу посидим. А вместе с поклонниками отмечу уже через два года. Как раз юбилей будет», — сказал Басков. Басков оказался в долгах из-за строительства своего дома в Подмосковье, рассказал он в программе «Светская хроника» на Пятом канале. Несмотря на миллионные гонорары, певец столкнулся с необходимостью взять кредит из-за роста цен на стройматериалы и мебель. Однако он отметил, что относится к этому спокойно, ведь он востребованный артист и уверен в своих доходах, передает «Лента.ру». Строительство дома затянулось с 2014 года, и Басков обратился к отечественным производителям, что оказалось успешным решением. Артист лично занимается планировкой дома, уделяя особое внимание месту для своей уникальной коллекции фарфора. Конфликт между Николаем Басковым и Ольгой Бузовой разгорелся после шутки певца на музыкальной премии в Москве 14 июня, где Басков выступал в роли ведущего. Комментируя яркий образ Бузовой, он заметил: «Впервые вижу, чтобы Оля оделась полностью», что многие восприняли как намек на ее недавний скандальный наряд. Бузова не оставила это без ответа, высказавшись в своем телеграм-канале: «Иногда лучше молчать, чем говорить». На следующий день Басков опубликовал видео с исполнением партии и комментарием, который пользователи соцсетей расценили как ответ на слова Бузовой: «Я могу и без микрофона, в отличие от тех, кто в него как коза кричит». Коллеги артистов не остались в стороне от конфликта. Мария Погребняк выразила недовольство поведением Баскова, заявив: «У нас еще недостаток настоящих мужчин. Позор Николаю Баскову, который повел себя как мелочный хам». В ответ на это Басков напомнил Погребняк о ее прошлых скандалах, подчеркнув, что уважение к женщине зависит от ее собственного поведения. Телеведущая Яна Чурикова и фигуристка Алина Загитова также высказались по поводу инцидента, при этом последняя ответила на шутку Баскова о «дорогой подтанцовке» советом «лучше выдавать скотч вместо микрофона». Несмотря на критику, продюсер Яна Рудковская заступилась за Баскова, назвав его «добрейшей души человеком», который не хотел никого обидеть. Николай Басков обладает титулами Народного артиста РФ, Украины и Молдавии. Его вклад в искусство отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также высшими наградами Беларуси — Орденом Франциска Скорины и Золотой медалью Фонда Мира. Басков также известен как «Золотой голос России» благодаря Национальной премии «Овация». Его талант и профессионализм неоднократно были отмечены выигрышами в таких престижных национальных конкурсах, как «Золотой Граммофон», «МУЗ ТВ», «Стиль Года», «Певец Года» и других.