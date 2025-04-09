В ХМАО закрыли все зимники

Сегодня в округе закрыли все зимники
В ХМАО закрыли все зимние автомобильные дороги и ледовые переправы. Об этом сообщили в Управлении автодорог Югры.
«Сегодня, 10 апреля окончился срок эксплуатации зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения. В связи с этим движение для всех видов транспорта закрыто», — сказано в сообщении.
В управлении добавили, что выезжать на закрытые зимники опасно. Также нельзя выезжать на ледовые переправы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!