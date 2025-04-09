09 апреля 2025

В ХМАО закрыли все зимники

© Служба новостей «URA.RU»
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Сегодня в округе закрыли все зимники
Сегодня в округе закрыли все зимники Фото:

В ХМАО закрыли все зимние автомобильные дороги и ледовые переправы. Об этом сообщили в Управлении автодорог Югры.

«Сегодня, 10 апреля окончился срок эксплуатации зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения. В связи с этим движение для всех видов транспорта закрыто», — сказано в сообщении.

В управлении добавили, что выезжать на закрытые зимники опасно. Также нельзя выезжать на ледовые переправы.

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В ХМАО закрыли все зимние автомобильные дороги и ледовые переправы. Об этом сообщили в Управлении автодорог Югры. «Сегодня, 10 апреля окончился срок эксплуатации зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения. В связи с этим движение для всех видов транспорта закрыто», — сказано в сообщении. В управлении добавили, что выезжать на закрытые зимники опасно. Также нельзя выезжать на ледовые переправы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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