Спасатели запутались в версиях пожара в ТЦ «Гринвич»

10 апреля 2025 в 20:14 Размер текста - 17 +

Утром черный дым окутал центр города Фото: Илья Московец © URA.RU Одним из важных сюжетов утреннего ЧП в торговом центре «Гринвич» (Екатеринбург) стало генерирование версий происходящего. URA.RU обратило внимание, что ГУ МЧС по региону, всегда славившееся точностью и оперативностью, в разное время выдало в паблик две противоположные версии. А источник агентства, знакомый с обстоятельствами инцидента, указал на несостыковку. По его данным, возгорание началось в 8:08—8:10, когда происходил запуск вентиляционной системы. Через полчаса МЧС выдала журналистам версию, что горит один из торговых павильонов. В 09:08 в telegram-канале ГУ МЧС появилсяпост: «Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание градирни системы охлаждения вентиляции на кровле здания. Возгорание было оперативно ликвидировано на площади 20 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало». Новость по теме В Екатеринбурге загорелся «Гринвич»: как это было Прибывший на место начальник службы пожаротушения Вячеслав Хрулев заявил репортерам, что сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 07:24. То есть за полчаса до начала пожара. По словам собеседника URA.RU, пожар был ликвидирован собственными силами ТЦ — еще до прибытия огреборцев. Официальная версия на текущий момент — «короткое замыкание в вентиляционной установке». Пострадавших не было, через пару часов «Гринвич» открылся в штатном режиме. «Добрый день. Информация о павильоне была оперативная (первичная), после прибытия огнеборцев к месту вызова и проведения разведки было установлено точное место место пожара», — объяснили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одним из важных сюжетов утреннего ЧП в торговом центре «Гринвич» (Екатеринбург) стало генерирование версий происходящего. URA.RU обратило внимание, что ГУ МЧС по региону, всегда славившееся точностью и оперативностью, в разное время выдало в паблик две противоположные версии. А источник агентства, знакомый с обстоятельствами инцидента, указал на несостыковку. По его данным, возгорание началось в 8:08—8:10, когда происходил запуск вентиляционной системы. Через полчаса МЧС выдала журналистам версию, что горит один из торговых павильонов. В 09:08 в telegram-канале ГУ МЧС появилсяпост: «Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание градирни системы охлаждения вентиляции на кровле здания. Возгорание было оперативно ликвидировано на площади 20 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало». Прибывший на место начальник службы пожаротушения Вячеслав Хрулев заявил репортерам, что сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 07:24. То есть за полчаса до начала пожара. По словам собеседника URA.RU, пожар был ликвидирован собственными силами ТЦ — еще до прибытия огреборцев. Официальная версия на текущий момент — «короткое замыкание в вентиляционной установке». Пострадавших не было, через пару часов «Гринвич» открылся в штатном режиме. «Добрый день. Информация о павильоне была оперативная (первичная), после прибытия огнеборцев к месту вызова и проведения разведки было установлено точное место место пожара», — объяснили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС.