На станции Оверята в Краснокамском городском округе Пермского края грузовой поезд сбил мужчину. Он скончался от полученных травм.
«Пермским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по статье 263 УК РФ. Это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщает Центральное МСУТ СК России в соцсети «ВКонтакте».
По предварительным данным, вечером 10 апреля мужчина пересекал ж/д путь и не заметил состав. Следователями СК на транспорте проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
2 марта 2025 года URA.RU сообщало о том, что в Перми в районе легкоатлетического манежа «Спартак» произошел инцидент, в результате которого грузовой поезд сбил женщину, переходившую железнодорожные пути в неположенном месте. Пострадавшая выжила.
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