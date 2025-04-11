В Махачкале задержали подозреваемого по делу о взрыве газа в жилом доме

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В Махачкале задержали мужчину, причастного к взрыву газа в жилом доме
В Махачкале задержали мужчину, причастного к взрыву газа в жилом доме Фото:

В Махачкале был задержан мужчина, подозреваемый по делу о взрыве газа в жилом доме. По данным следствия, он обвиняется в мошенничестве за выдачу поддельных документов на газификацию многоквартирного дома за 350 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Дагестану.

«Подозреваемый задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в telegram-канале регионального СК. Оказывается, местный житель, выдавая себя за сотрудника АО «Газпром распределение Махачкала», получил 350 тысяч рублей от застройщика за выдачу фиктивной разрешительной документации на газификацию дома. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Дополнительно уточняется, что полученные документы не соответствовали законодательным требованиям, что могло способствовать возникновению чрезвычайной ситуации. Следствие продолжает работу по данному делу для выяснения всех обстоятельств произошедшего и установления ответственности всех возможных причастных лиц.

В Махачкале 25 марта на шестом этаже многоквартирного дома по улице Гапцахская произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Четыре человека пострадали и были госпитализированы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. Также был задержан и арестован мастер ремонтно-эксплуатационной службы АО «Газпром газораспределение Махачкала».

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В Махачкале был задержан мужчина, подозреваемый по делу о взрыве газа в жилом доме. По данным следствия, он обвиняется в мошенничестве за выдачу поддельных документов на газификацию многоквартирного дома за 350 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Дагестану. «Подозреваемый задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в telegram-канале регионального СК. Оказывается, местный житель, выдавая себя за сотрудника АО «Газпром распределение Махачкала», получил 350 тысяч рублей от застройщика за выдачу фиктивной разрешительной документации на газификацию дома. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Дополнительно уточняется, что полученные документы не соответствовали законодательным требованиям, что могло способствовать возникновению чрезвычайной ситуации. Следствие продолжает работу по данному делу для выяснения всех обстоятельств произошедшего и установления ответственности всех возможных причастных лиц. В Махачкале 25 марта на шестом этаже многоквартирного дома по улице Гапцахская произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Четыре человека пострадали и были госпитализированы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. Также был задержан и арестован мастер ремонтно-эксплуатационной службы АО «Газпром газораспределение Махачкала».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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