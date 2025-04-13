«Башкирский Хатико» продолжает ждать хозяина, погибшего во время пожара. Видео

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Спасатели пытались эвакуировать пса, однако он никого к себе не подпускал (архивное фото)
Спасатели пытались эвакуировать пса, однако он никого к себе не подпускал (архивное фото) Фото:

Пес, получивший прозвище «Башкирский Хатико», продолжает ждать своего хозяина, который погиб во время пожара. Об этом сообщает МЧС Башкортостан. 

«До сих пор возле дома сидит собака. Пес не уходит с пепелища и преданно ждет хозяина», — пишет МЧС в своем telegram-канале. Там добавили, что спасатели столкнулись с трудностями при попытке увезти пса, поскольку животное не подпускало к себе никого. Местные жители носят собаке пищу и воду.

В кооперативе «Надежда» 24 марта произошел пожар в одноэтажном садовом доме. В ходе ликвидации огня спасатели нашли под обломками тело 62-летнего мужчины.

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Пес, получивший прозвище «Башкирский Хатико», продолжает ждать своего хозяина, который погиб во время пожара. Об этом сообщает МЧС Башкортостан.  «До сих пор возле дома сидит собака. Пес не уходит с пепелища и преданно ждет хозяина», — пишет МЧС в своем telegram-канале. Там добавили, что спасатели столкнулись с трудностями при попытке увезти пса, поскольку животное не подпускало к себе никого. Местные жители носят собаке пищу и воду. В кооперативе «Надежда» 24 марта произошел пожар в одноэтажном садовом доме. В ходе ликвидации огня спасатели нашли под обломками тело 62-летнего мужчины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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