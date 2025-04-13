Пес, получивший прозвище «Башкирский Хатико», продолжает ждать своего хозяина, который погиб во время пожара. Об этом сообщает МЧС Башкортостан.
«До сих пор возле дома сидит собака. Пес не уходит с пепелища и преданно ждет хозяина», — пишет МЧС в своем telegram-канале. Там добавили, что спасатели столкнулись с трудностями при попытке увезти пса, поскольку животное не подпускало к себе никого. Местные жители носят собаке пищу и воду.
В кооперативе «Надежда» 24 марта произошел пожар в одноэтажном садовом доме. В ходе ликвидации огня спасатели нашли под обломками тело 62-летнего мужчины.
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