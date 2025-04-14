14 апреля 2025

Жителям Ханты-Мансийска, пострадавшим от взрыва в квартире, назначили выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Выплаты пострадавшим начнут приходить с сегодняшнего дня
Выплаты пострадавшим начнут приходить с сегодняшнего дня Фото:
новость из сюжета
В Ханты-Мансийске произошел взрыв в доме

Жильцам, которые пострадали от взрыва в квартире Ханты-Мансийска, начали выплачивать компенсацию. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации.

«Выплаты должны были начаться в понедельник либо вторник. Все пострадавшие люди будут ими обеспечены», — сообщили в мэрии.

Также власти города объяснили, что размер выплат для каждого будет разным. Это зависит от нанесенного ущерба и причиненного вреда для здоровья. «Выплаты будут складываться из муниципальных и региональных средств», — добавили в администрации.

Ранее URA.RU писало, что Руслан Кухарук взял на контроль последствия взрыва в доме Ханты-Мансийска. Он заявил, что держит вопрос помощи пострадавшим на личном контроле.

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Жильцам, которые пострадали от взрыва в квартире Ханты-Мансийска, начали выплачивать компенсацию. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. «Выплаты должны были начаться в понедельник либо вторник. Все пострадавшие люди будут ими обеспечены», — сообщили в мэрии. Также власти города объяснили, что размер выплат для каждого будет разным. Это зависит от нанесенного ущерба и причиненного вреда для здоровья. «Выплаты будут складываться из муниципальных и региональных средств», — добавили в администрации. Ранее URA.RU писало, что Руслан Кухарук взял на контроль последствия взрыва в доме Ханты-Мансийска. Он заявил, что держит вопрос помощи пострадавшим на личном контроле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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