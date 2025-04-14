Жителям Ханты-Мансийска, пострадавшим от взрыва в квартире, назначили выплаты

Жильцам, которые пострадали от взрыва в квартире Ханты-Мансийска, начали выплачивать компенсацию. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации.
«Выплаты должны были начаться в понедельник либо вторник. Все пострадавшие люди будут ими обеспечены», — сообщили в мэрии.
Также власти города объяснили, что размер выплат для каждого будет разным. Это зависит от нанесенного ущерба и причиненного вреда для здоровья. «Выплаты будут складываться из муниципальных и региональных средств», — добавили в администрации.
Ранее URA.RU писало, что Руслан Кухарук взял на контроль последствия взрыва в доме Ханты-Мансийска. Он заявил, что держит вопрос помощи пострадавшим на личном контроле.
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