Аснорабегим и Эмомхусейн: топ необычных имен новорожденных озвучен в Челябинской области

Родители в Челябинске называли новорожденных детей Аснорабегим и Эмомхусейн
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Михаил и София остаются самыми популярными именами для детей в Челябинске
Михаил и София остаются самыми популярными именами для детей в Челябинске Фото:

В Челябинской области в 2025 года самыми необычными именами у новорожденных стали Аснорабегим, Эмомхусейн, Салим, Ханифа и Нусейба. Об этом говорится в данных портала ЗАГС.

«В Челябинской области с начала 2025 года зарегистрированы Эмомхусейн, Муддассир, Думан, Салим, Самуил. У девочек самые редкие имена — Ханифа, Аснорабегим, Рамзия, Армине и Нусейба», — сообщается на сайте.

Популярными именами для новорожденных в Челябинской области остаются Михаил (189) и София (162). Мальчикам также давали имена Александр, Артем, Тимофей и Марк. Девочек молодые родители чаще всего называли Аннами, Мариями, Евами и Варварами.

Михаил и София стали самыми популярными именами среди новорожденных и в 2024 году. В рейтинге также Анна и Артем, рассказали ранее URA.RU в госкомитете по делам ЗАГС региона.

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В Челябинской области в 2025 года самыми необычными именами у новорожденных стали Аснорабегим, Эмомхусейн, Салим, Ханифа и Нусейба. Об этом говорится в данных портала ЗАГС. «В Челябинской области с начала 2025 года зарегистрированы Эмомхусейн, Муддассир, Думан, Салим, Самуил. У девочек самые редкие имена — Ханифа, Аснорабегим, Рамзия, Армине и Нусейба», — сообщается на сайте. Популярными именами для новорожденных в Челябинской области остаются Михаил (189) и София (162). Мальчикам также давали имена Александр, Артем, Тимофей и Марк. Девочек молодые родители чаще всего называли Аннами, Мариями, Евами и Варварами. Михаил и София стали самыми популярными именами среди новорожденных и в 2024 году. В рейтинге также Анна и Артем, рассказали ранее URA.RU в госкомитете по делам ЗАГС региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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