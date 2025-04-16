Аснорабегим и Эмомхусейн: топ необычных имен новорожденных озвучен в Челябинской области

В Челябинской области в 2025 года самыми необычными именами у новорожденных стали Аснорабегим, Эмомхусейн, Салим, Ханифа и Нусейба. Об этом говорится в данных портала ЗАГС.
«В Челябинской области с начала 2025 года зарегистрированы Эмомхусейн, Муддассир, Думан, Салим, Самуил. У девочек самые редкие имена — Ханифа, Аснорабегим, Рамзия, Армине и Нусейба», — сообщается на сайте.
Популярными именами для новорожденных в Челябинской области остаются Михаил (189) и София (162). Мальчикам также давали имена Александр, Артем, Тимофей и Марк. Девочек молодые родители чаще всего называли Аннами, Мариями, Евами и Варварами.
Михаил и София стали самыми популярными именами среди новорожденных и в 2024 году. В рейтинге также Анна и Артем, рассказали ранее URA.RU в госкомитете по делам ЗАГС региона.
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