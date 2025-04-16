16 апреля 2025

Мэр Нижнего Тагила проверил состояние памятников и мемориалов к празднику. Видео

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Мэр Нижнего Тагила провел экспертизу памятников
Мэр Нижнего Тагила провел экспертизу памятников Фото:

В Нижнем Тагиле начался комиссионный осмотр всех памятников и мемориальных комплексов города. Об этом сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в своих соцсетях.

«Проводим комиссионный осмотр всех памятников, мемориальных комплексов города, чтобы к празднику Великой Победы они были в достойном состоянии. Все выявленные дефекты будут устранены», — рассказал Пинаев в своем telegram-канале.

Среди прочих объектов работы уже начались с памятником горнякам Рудника им. III Интернационала. На этом мемориале подрядчик уже начал реставрационные работы.

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В Нижнем Тагиле начался комиссионный осмотр всех памятников и мемориальных комплексов города. Об этом сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в своих соцсетях. «Проводим комиссионный осмотр всех памятников, мемориальных комплексов города, чтобы к празднику Великой Победы они были в достойном состоянии. Все выявленные дефекты будут устранены», — рассказал Пинаев в своем telegram-канале. Среди прочих объектов работы уже начались с памятником горнякам Рудника им. III Интернационала. На этом мемориале подрядчик уже начал реставрационные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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