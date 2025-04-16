В Нижнем Тагиле начался комиссионный осмотр всех памятников и мемориальных комплексов города. Об этом сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в своих соцсетях.
«Проводим комиссионный осмотр всех памятников, мемориальных комплексов города, чтобы к празднику Великой Победы они были в достойном состоянии. Все выявленные дефекты будут устранены», — рассказал Пинаев в своем telegram-канале.
Среди прочих объектов работы уже начались с памятником горнякам Рудника им. III Интернационала. На этом мемориале подрядчик уже начал реставрационные работы.
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