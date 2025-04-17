В Перми расселили два аварийных дома

В Перми завершено расселение двух аварийных домов, расположенных в Кировском и Индустриальном районах города. Все жители получили либо денежную компенсацию, либо новое благоустроенное жилье, сообщается на официальном сайте администрации Перми.
«В аварийном доме по ул. Щигровская, 6 располагалось восемь жилых помещений, общей площадью 404,7 кв. метра. В них проживали 29 человек. В доме по ул. Ремонтная 2-я 13а было 11 квартир, там проживали 25 человек», — сообщается на сайте.
Ранее URA.RU рассказывало, что Прикамье ежегодно демонстрирует уверенные темпы развития. Так, по итогам 2024 года регион занял лидирующие позиции по расселению ветхого и аварийного жилья.
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