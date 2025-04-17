17 апреля 2025

В Перми расселили два аварийных дома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермский край занял лидирующие позиции по расселению ветхого жилья
Пермский край занял лидирующие позиции по расселению ветхого жилья Фото:

В Перми завершено расселение двух аварийных домов, расположенных в Кировском и Индустриальном районах города. Все жители получили либо денежную компенсацию, либо новое благоустроенное жилье, сообщается на официальном сайте администрации Перми.

«В аварийном доме по ул. Щигровская, 6 располагалось восемь жилых помещений, общей площадью 404,7 кв. метра. В них проживали 29 человек. В доме по ул. Ремонтная 2-я 13а было 11 квартир, там проживали 25 человек», — сообщается на сайте.

Ранее URA.RU рассказывало, что Прикамье ежегодно демонстрирует уверенные темпы развития. Так, по итогам 2024 года регион занял лидирующие позиции по расселению ветхого и аварийного жилья.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми завершено расселение двух аварийных домов, расположенных в Кировском и Индустриальном районах города. Все жители получили либо денежную компенсацию, либо новое благоустроенное жилье, сообщается на официальном сайте администрации Перми. «В аварийном доме по ул. Щигровская, 6 располагалось восемь жилых помещений, общей площадью 404,7 кв. метра. В них проживали 29 человек. В доме по ул. Ремонтная 2-я 13а было 11 квартир, там проживали 25 человек», — сообщается на сайте. Ранее URA.RU рассказывало, что Прикамье ежегодно демонстрирует уверенные темпы развития. Так, по итогам 2024 года регион занял лидирующие позиции по расселению ветхого и аварийного жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...