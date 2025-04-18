Концерт Певцова и древние обряды: как пермяки отметят Пасху

Православные готовятся отметить Пасху. Во всех храмах Пермского края в ночь на 20 апреля пройдут праздничные богослужения. А вне церквей пермяков ждут праздничные гуляния, концерты, экскурсии и мастер-классы. Подробнее — в афише URA.RU.
В Перми
На сцене театра оперы и балета 21 апреля состоится Пасхальный концерт. Специальным гостем, как сообщают в Пермской епархии РПЦ, станет Дмитрий Певцов и его «Певцовъ-оркестр». Пригласительные на выступление можно получить в храмах Перми.
22 апреля маэстро Валерий Гергиев приглашает пермяков в Большой зал филармонии. Здесь пройдет традиционный Пасхальный фестиваль. На нем под управлением Гергиева выступит Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров.
Хохловка
Пасху в архитектурном музее «Хохловка» уже активно отмечают. 19 апреля здесь продолжится интерактивная программа «От Благовещенья до Пасхи». Гости музея научатся старинным способам окрашивания яиц, выучат волочебную песню, чтобы поздравить с Пасхой друзей и знакомых, поиграют в молодежные игры на соломе. В воскресенье, 20 апреля, в Хохловке пройдет специальная фольклорная программа. Посетители узнают о традициях празднования Пасхи, побывают на пасхальном концерте студии «Тишина», примут участие в традиционной забаве — катании пасхальных яиц. Кроме того, всех научат делать пасхальный пихтовый венок.
Архангельское
Катать яйца будут и в селе Архангельское, где 20 апреля пройдет массовый коми-пермяцкий обрядовый праздник «Вежалун Ыджыт лун». Гостей ждут пасхальные угощения в домах местных жителей, спектакль, игры на свежем воздухе, песни, пляски. Для любителей мастерить своими руками пройдут мастер-классы по раскрашиванию яиц, изготовлению соломенной подвески для пасхального яйца, гончарному делу.
Усолье
В историко-архитектурном комплексе «Усолье Строгановское» пройдет пасхальный фестиваль «СемьЯ». Для участников проведут экскурсии по Спасо-Преображенскому собору и Никольской церкви, мастер-классы от народных умельцев, игры и концерты.
Култаево
В Култаево широкий праздник «Русь Святая» в честь Пасхи пройдет на территории местного храма. Всех ждут к полудню 20 апреля. Для гостей приготовили творческие номера от коллективов Пермского муниципального округа, мастер-классы декоративно-прикладного искусства и игровые площадки.
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