Коми-пермяцкую Пасху широко отметят в старинном селе Архангельское

Массовый праздник на Пасху устроят в старинном пермском селе Архангельское. В рамках проекта «59 фестивалей 59 региона» 20 апреля здесь пройдет коми-пермяцкий обрядовый праздник «Вежалун Ыджыт лун».
«Проект „59 фестивалей 59 региона“ приглашает всех на коми-пермяцкую Пасху в село Архагельское. На обрядовый праздник „Вежалун Ыджыт лун“», — говорится на странице проекта в соцсети «ВКонтакте».
Гостей праздника ждут пасхальные угощения в домах местных жителей, спектакль, игры на свежем воздухе, общественные качели, песни, пляски, возможность подняться на колокольню храма. Для любителей мастерить своими руками пройдут мастер-классы по раскрашиванию яиц, изготовлению соломенной подвески для пасхального яйца, гончарному делу.
Село Архангельское носит такое название с 1860-х годов, благодаря постройке Михайло-Архангельской церкви. Ранее село называли Карпово. Впервые оно упоминается в переписи Михаила Кайсарова 1623-1624 годов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!