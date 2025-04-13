13 апреля 2025

Коми-пермяцкую Пасху широко отметят в старинном селе Архангельское

© Служба новостей «URA.RU»
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Пасха в 2025 году выпала на 20 апреля
Пасха в 2025 году выпала на 20 апреля Фото:

Массовый праздник на Пасху устроят в старинном пермском селе Архангельское. В рамках проекта «59 фестивалей 59 региона» 20 апреля здесь пройдет коми-пермяцкий обрядовый праздник «Вежалун Ыджыт лун».

«Проект „59 фестивалей 59 региона“ приглашает всех на коми-пермяцкую Пасху в село Архагельское. На обрядовый праздник „Вежалун Ыджыт лун“», — говорится на странице проекта в соцсети «ВКонтакте».

Гостей праздника ждут пасхальные угощения в домах местных жителей, спектакль, игры на свежем воздухе, общественные качели, песни, пляски, возможность подняться на колокольню храма. Для любителей мастерить своими руками пройдут мастер-классы по раскрашиванию яиц, изготовлению соломенной подвески для пасхального яйца, гончарному делу.

Село Архангельское носит такое название с 1860-х годов, благодаря постройке Михайло-Архангельской церкви. Ранее село называли Карпово. Впервые оно упоминается в переписи Михаила Кайсарова 1623-1624 годов.

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Массовый праздник на Пасху устроят в старинном пермском селе Архангельское. В рамках проекта «59 фестивалей 59 региона» 20 апреля здесь пройдет коми-пермяцкий обрядовый праздник «Вежалун Ыджыт лун». «Проект „59 фестивалей 59 региона“ приглашает всех на коми-пермяцкую Пасху в село Архагельское. На обрядовый праздник „Вежалун Ыджыт лун“», — говорится на странице проекта в соцсети «ВКонтакте». Гостей праздника ждут пасхальные угощения в домах местных жителей, спектакль, игры на свежем воздухе, общественные качели, песни, пляски, возможность подняться на колокольню храма. Для любителей мастерить своими руками пройдут мастер-классы по раскрашиванию яиц, изготовлению соломенной подвески для пасхального яйца, гончарному делу. Село Архангельское носит такое название с 1860-х годов, благодаря постройке Михайло-Архангельской церкви. Ранее село называли Карпово. Впервые оно упоминается в переписи Михаила Кайсарова 1623-1624 годов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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