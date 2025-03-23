Протестные акции в Сербии организовали европейские спецслужбы и «глубинное государство» США, которые выступают против мирных инициатив американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил сербский вице-премьер Александр Вулин.
«Цветную революцию в Сербии организовало „глубинное государство“ США — то же самое, которое пытается сорвать мирные инициативы президента Трампа, — а также несколько европейских разведывательных служб», — заявил Александр Вулин в беседе с ТАСС. Он также отметил, что эти же силы виновны в нападках на президента Милорада Додика и Республику Сербскую (образование в составе Боснии и Герцеговины). По мнению Вулина, цель этих атак — дестабилизация Сербии и приход к власти политиков, которые будут выполнять требования Запада, в том числе — вводить санкции против России.
Протесты в Сербии начались после обрушения конструкции на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, они продолжаются до сих пор. Основной движущей силой митингов является молодежь, 15 марта на улицу вышли более 100 тысяч человек — они обвиняют власти в трагедии и требуют перемен. Сербский президент Александр Вучич отмечал, что все это — попытки устроить в стране киевский «майдан».
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