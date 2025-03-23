Вице-премьер Сербии назвал организаторов «цветной революции» в стране

Вулин: протесты в Сербии организовали европейские спецслужбы и противники Трампа
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Вулин заявил об американском и европейском следе в протестах в Сербии
Вулин заявил об американском и европейском следе в протестах в Сербии Фото:

Протестные акции в Сербии организовали европейские спецслужбы и «глубинное государство» США, которые выступают против мирных инициатив американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил сербский вице-премьер Александр Вулин.

«Цветную революцию в Сербии организовало „глубинное государство“ США — то же самое, которое пытается сорвать мирные инициативы президента Трампа, — а также несколько европейских разведывательных служб», — заявил Александр Вулин в беседе с ТАСС. Он также отметил, что эти же силы виновны в нападках на президента Милорада Додика и Республику Сербскую (образование в составе Боснии и Герцеговины). По мнению Вулина, цель этих атак — дестабилизация Сербии и приход к власти политиков, которые будут выполнять требования Запада, в том числе — вводить санкции против России. 

Протесты в Сербии начались после обрушения конструкции на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, они продолжаются до сих пор. Основной движущей силой митингов является молодежь, 15 марта на улицу вышли более 100 тысяч человек — они обвиняют власти в трагедии и требуют перемен. Сербский президент Александр Вучич отмечал, что все это — попытки устроить в стране киевский «майдан».

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Протестные акции в Сербии организовали европейские спецслужбы и «глубинное государство» США, которые выступают против мирных инициатив американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил сербский вице-премьер Александр Вулин. «Цветную революцию в Сербии организовало „глубинное государство“ США — то же самое, которое пытается сорвать мирные инициативы президента Трампа, — а также несколько европейских разведывательных служб», — заявил Александр Вулин в беседе с ТАСС. Он также отметил, что эти же силы виновны в нападках на президента Милорада Додика и Республику Сербскую (образование в составе Боснии и Герцеговины). По мнению Вулина, цель этих атак — дестабилизация Сербии и приход к власти политиков, которые будут выполнять требования Запада, в том числе — вводить санкции против России.  Протесты в Сербии начались после обрушения конструкции на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, они продолжаются до сих пор. Основной движущей силой митингов является молодежь, 15 марта на улицу вышли более 100 тысяч человек — они обвиняют власти в трагедии и требуют перемен. Сербский президент Александр Вучич отмечал, что все это — попытки устроить в стране киевский «майдан».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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