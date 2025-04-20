«Раздался крик»: рыбак провалился под лед на свердловской реке. Видео

Рыбак едва не утонул под обрушившимся льдом в Верхотурье

21 апреля 2025 в 10:47 Размер текста - 17 +

Мужчина чуть не утонул на слиянии рек Тура и Актай (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Верхотурье (Свердловская область) рыбак едва не утонул под обрушившимся льдом на слиянии рек Тура и Актай. Тонущего мужчину заметил инспектор ДПС Иван Шилков, который рыбачил в свой выходной, и бросился на помощь, рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона. «Внезапно мужчина исчез из виду, а затем раздался крик о помощи — он провалился под лед. Страж правопорядка поспешил на помощь, бросив удочку и подобрав по пути толстую ветку», — пояснили в ведомстве. Полицейский протянул ветку утопающему. Вытащить мужчину ему помог другой рыбак. Спасенным оказался житель поселка Привокзальный. Медицинская помощь не понадобилась. По его словам, из воды он не мог выбраться около пяти минут. «Не он бы [инспектор ДПС], меня бы уже не было. Моментально среагировал», — пояснил рыбак. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхотурье (Свердловская область) рыбак едва не утонул под обрушившимся льдом на слиянии рек Тура и Актай. Тонущего мужчину заметил инспектор ДПС Иван Шилков, который рыбачил в свой выходной, и бросился на помощь, рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона. «Внезапно мужчина исчез из виду, а затем раздался крик о помощи — он провалился под лед. Страж правопорядка поспешил на помощь, бросив удочку и подобрав по пути толстую ветку», — пояснили в ведомстве. Полицейский протянул ветку утопающему. Вытащить мужчину ему помог другой рыбак. Спасенным оказался житель поселка Привокзальный. Медицинская помощь не понадобилась. По его словам, из воды он не мог выбраться около пяти минут. «Не он бы [инспектор ДПС], меня бы уже не было. Моментально среагировал», — пояснил рыбак.