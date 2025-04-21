В РФ ввели уголовную ответственность за несообщение о подготовке диверсий

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком до одного года для лиц, не уведомивших компетентные органы о готовящемся совершении диверсии. Глава России сообщил об этом во время церемонии вручения премии «Служение» в Национального центра «Россия». Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
В статью 205.6 Уголовного кодекса Российской Федерации внесены корректировки. Теперь она предусматривает наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей, обязательных работ на срок до одного года либо лишения свободы на тот же период для граждан, скрывающих информацию о подготовке террористических актов. Согласно новым положениям, аналогичные меры ответственности распространяются и на случаи, когда не сообщается о лицах, планирующих, совершающих или совершивших хотя бы одну диверсию. Закон начинает действовать с момента его официального опубликования.
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