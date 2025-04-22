Пермские прокуроры в судах добиваются социальных выплат для медиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинским работникам отказывают в специальных соцвыплатах
Медицинским работникам отказывают в специальных соцвыплатах Фото:

В Пермском крае прокуроры обратились с исковыми заявлениями в суды в интересах медиков, работающих в больницах. Работники надзорного органа добиваются социальных выплат, в которых больницы отказали медикам. Это выяснил корреспондент URA.RU из материалов судебных дел. Так, в Чусовом работники отделения ранней медицинской реабилитации круглосуточного стационара № 1 горбольницы имени Любимова не получают соцвыплату с ноября 2024 года.

«По информации министерства здравоохранения Пермского края медицинское учреждение не включает П. в реестры на выплату специальной социальной выплаты с ноября 2024 года. Основание — медицинские работники структурных подразделений больницы, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, не входят в перечень получателей социальной выплаты», — говорится в материалах дела. Прокурор усмотрел в этом нарушение. Он указал, что изменение наименования медицинского учреждения в результате реорганизации в форме слияния, «не может являться основанием для отказа в предоставлении выплаты работникам стационара, в том числе истцу».

Аналогичный иск был рассмотрен ранее Губахинским городским судом. Там прокурор также обратился в суд в интересах медицинской сестры, которая работает в структурном подразделении ГКБ №4. Требования прокуратуры были удовлетворены судом

URA.RU рассказывало, что в ноябре 2024 года десятки медсестер, а также врачи главной больницы Коми-Пермяцкого округа добились в суде права на специальную социальную выплату. Это произошло после того, как медики записали коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину. В нем они заявили, что руководство больницы отказывает в стимулирующих выплатах, ссылаясь на долги.

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В Пермском крае прокуроры обратились с исковыми заявлениями в суды в интересах медиков, работающих в больницах. Работники надзорного органа добиваются социальных выплат, в которых больницы отказали медикам. Это выяснил корреспондент URA.RU из материалов судебных дел. Так, в Чусовом работники отделения ранней медицинской реабилитации круглосуточного стационара № 1 горбольницы имени Любимова не получают соцвыплату с ноября 2024 года. «По информации министерства здравоохранения Пермского края медицинское учреждение не включает П. в реестры на выплату специальной социальной выплаты с ноября 2024 года. Основание — медицинские работники структурных подразделений больницы, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, не входят в перечень получателей социальной выплаты», — говорится в материалах дела. Прокурор усмотрел в этом нарушение. Он указал, что изменение наименования медицинского учреждения в результате реорганизации в форме слияния, «не может являться основанием для отказа в предоставлении выплаты работникам стационара, в том числе истцу». Аналогичный иск был рассмотрен ранее Губахинским городским судом. Там прокурор также обратился в суд в интересах медицинской сестры, которая работает в структурном подразделении ГКБ №4. Требования прокуратуры были удовлетворены судом URA.RU рассказывало, что в ноябре 2024 года десятки медсестер, а также врачи главной больницы Коми-Пермяцкого округа добились в суде права на специальную социальную выплату. Это произошло после того, как медики записали коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину. В нем они заявили, что руководство больницы отказывает в стимулирующих выплатах, ссылаясь на долги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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