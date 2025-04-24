Екатеринбургские «лисицы» побили рекорд посещаемости в женском баскетболе

Первый матч финала Премьер-лиги между женскими баскетбольными клубами УГМК (Екатеринбург) и «Надежда» (Оренбург) установил рекорд посещаемости в российском женском баскетболе. Матч прошел на «УГМК-Арене» при 10 345 зрителей, рассказала пресс-служба БК УГМК.
«Сегодня установлен Рекорд посещаемости матча в российском женском баскетболе! 10345 сердец бьются в унисон на „УГМК Арене“», — делятся «лисицы» в своем telegram-канале.
Встреча завершилась победой екатеринбурженок со счетом 91:83 (24:19, 29:15, 19:29, 19:20), что позволило УГМК повести 1:0 в финальной серии плей-офф чемпионата. Она длится до трех побед.
Раннее URA.RU писало о победе «лисиц» в Кубке России этого сезона. Они одолели курское «Динамо» со счетом 89:63. БК УГМК взяли этот трофей в третий раз подряд за последние годы.
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