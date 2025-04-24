24 апреля 2025

Екатеринбургские «лисицы» побили рекорд посещаемости в женском баскетболе

Матч БК УГМК установил рекорд посещаемости в российском женском баскетболе
© Служба новостей «URA.RU»
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Лисицы повели в серии 1:0 (архивное фото)
Лисицы повели в серии 1:0 (архивное фото) Фото:

Первый матч финала Премьер-лиги между женскими баскетбольными клубами УГМК (Екатеринбург) и «Надежда» (Оренбург) установил рекорд посещаемости в российском женском баскетболе. Матч прошел на «УГМК-Арене» при 10 345 зрителей, рассказала пресс-служба БК УГМК.

«Сегодня установлен Рекорд посещаемости матча в российском женском баскетболе! 10345 сердец бьются в унисон на „УГМК Арене“», — делятся «лисицы» в своем telegram-канале.

Встреча завершилась победой екатеринбурженок со счетом 91:83 (24:19, 29:15, 19:29, 19:20), что позволило УГМК повести 1:0 в финальной серии плей-офф чемпионата. Она длится до трех побед.

Раннее URA.RU писало о победе «лисиц» в Кубке России этого сезона. Они одолели курское «Динамо» со счетом 89:63. БК УГМК взяли этот трофей в третий раз подряд за последние годы.

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Первый матч финала Премьер-лиги между женскими баскетбольными клубами УГМК (Екатеринбург) и «Надежда» (Оренбург) установил рекорд посещаемости в российском женском баскетболе. Матч прошел на «УГМК-Арене» при 10 345 зрителей, рассказала пресс-служба БК УГМК. «Сегодня установлен Рекорд посещаемости матча в российском женском баскетболе! 10345 сердец бьются в унисон на „УГМК Арене“», — делятся «лисицы» в своем telegram-канале. Встреча завершилась победой екатеринбурженок со счетом 91:83 (24:19, 29:15, 19:29, 19:20), что позволило УГМК повести 1:0 в финальной серии плей-офф чемпионата. Она длится до трех побед. Раннее URA.RU писало о победе «лисиц» в Кубке России этого сезона. Они одолели курское «Динамо» со счетом 89:63. БК УГМК взяли этот трофей в третий раз подряд за последние годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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