Умер актер из «Кингсайза» и «Людоеда» Славомир Крыньский

Польский актер, сценарист и режиссер Славомир Крыньский скончался 25 апреля в возрасте 73 лет. Об этом сообщают местные СМИ.
«В возрасте 73 лет умер Славомир Крынски, известный польский режиссер и сценарист, известный созданием популярных кинокомедий», — пишет журнал Super Express. Отмечается, что он скончался в родном городе Лодзи. Причины смерти не раскрываются.
Крыньский родился 23 марта 1952 года. Он является автором нескольких известных фильмов, таких как «Ребенок счастья», «Книга великих желаний», «Любовные письма», «Это не то, что ты думаешь, лапочка» и «Подозрительные влюбленные». Начал активно сниматься с 1980 годов и появлялся в фильмах «Кингсайз» и «Людоед». На его счету несколько наград и номинаций.
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