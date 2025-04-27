В красноярском селе горят жилые дома, огонь быстро расходится

Пожар быстро распространяется
В селе Таежное Красноярского края горят десять жилых домов. Об этом рассказали в МЧС России.
«В населенном пункте Таежное горят десять жилых домов», — говорится в сообщении telegram-канала МЧС. Там добавили, что пожар быстро распространяется из-за теплой и ветреной погоды.
На месте работают свыше 70 пожарных и 16 единиц техники. Информация о пострадавших отсутствует, заключили в МЧС.
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