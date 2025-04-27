В красноярском селе горят жилые дома, огонь быстро расходится

В населенном пункте Таежное в Красноярском крае горят 10 жилых домов
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар быстро распространяется
Пожар быстро распространяется Фото:

В селе Таежное Красноярского края горят десять жилых домов. Об этом рассказали в МЧС России.

«В населенном пункте Таежное горят десять жилых домов», — говорится в сообщении telegram-канала МЧС. Там добавили, что пожар быстро распространяется из-за теплой и ветреной погоды.

На месте работают свыше 70 пожарных и 16 единиц техники. Информация о пострадавших отсутствует, заключили в МЧС.

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В селе Таежное Красноярского края горят десять жилых домов. Об этом рассказали в МЧС России. «В населенном пункте Таежное горят десять жилых домов», — говорится в сообщении telegram-канала МЧС. Там добавили, что пожар быстро распространяется из-за теплой и ветреной погоды. На месте работают свыше 70 пожарных и 16 единиц техники. Информация о пострадавших отсутствует, заключили в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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