Патрушев заявил о полной недоговороспособности Киева

Киев всегда показывает, что с ним невозможно договариваться об урегулировании текущего конфликта. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
«В то же время, как мы знаем на практике, Киев уже неоднократно демонстрировал свою полную недоговороспособность», — заявил Патрушев, комментируя ситуацию с «Черноморскими инициативами». Его слова передает ТАСС.
По его словам, США и Россия делают все необходимые шаги для достижения безопасности судоходства в регионе. Однако Киев не заинтересован в этом и является виновником дестабилизации ситуации в Черном море.
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