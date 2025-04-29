Телефон доверия спас российский регион от атаки ВСУ

29 апреля 2025 в 15:03 Размер текста - 17 +

Попытка атаки БПЛА была сорвана благодаря звонку на телефон доверия, рассказали в ФСБ России Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Из-за звонка на телефон доверия ФСБ России был предотвращен удар дрона ВСУ на объект топливно-энергетического комплекса, расположенного в Ярославской области. Об этом стало известно из отчета ведомства «Об итогах работы «телефона доверия» ФСБ РФ за 2024 год. «Одно уголовное дело [было возбуждено] по статье 281 („Диверсия“) УК России по факту попытки совершения атаки с использованием БПЛА на один из объектов топливно-энергетического комплекса Ярославской области», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В ФСБ России отметили, что во время подобных звонков граждане сообщали весомую информацию, благодаря которой удалось предотвратить готовящиеся преступления. Помимо этого, в ведомстве рассказали, что было возбуждено 15 уголовных дел по статье за «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» в отношении лиц, причастных к распространению анонимных угроз совершения террористических актов. Всего на «телефоны доверия» территориальных органов безопасности в прошлом году поступило свыше 40 тысяч звонков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за звонка на телефон доверия ФСБ России был предотвращен удар дрона ВСУ на объект топливно-энергетического комплекса, расположенного в Ярославской области. Об этом стало известно из отчета ведомства «Об итогах работы «телефона доверия» ФСБ РФ за 2024 год. «Одно уголовное дело [было возбуждено] по статье 281 („Диверсия“) УК России по факту попытки совершения атаки с использованием БПЛА на один из объектов топливно-энергетического комплекса Ярославской области», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В ФСБ России отметили, что во время подобных звонков граждане сообщали весомую информацию, благодаря которой удалось предотвратить готовящиеся преступления. Помимо этого, в ведомстве рассказали, что было возбуждено 15 уголовных дел по статье за «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» в отношении лиц, причастных к распространению анонимных угроз совершения террористических актов. Всего на «телефоны доверия» территориальных органов безопасности в прошлом году поступило свыше 40 тысяч звонков.