В окружении пропавших в ХМАО школьниц рассказали о возможных причинах их исчезновения

Побеги из дома пропавшей 13-летней Дарьи Павликовской из Нижневартовска (ХМАО) начались с весны. На это влияет круг общения. Об этом URA.RU рассказали в окружении школьницы.
«Девочки дружат. Кажется, Даша поддается влиянию старшей пропавшей, Киры. Первый раз Даша сбежала из дома в марте, потом побеги повторялись. Но так надолго она не исчезала», — рассказала URA.RU одна из знакомых с ними. По ее словам, в одно из прошлых исчезновений подруг нашли в торговом центре — они просто гуляли.
Накануне нынешнего исчезновения Даша отпрашивалась к знакомой с ночевкой, но имени этой подруги никто назвать не смог. На следующий день она один раз позвонила домой, после чего перестала выходить на связь. Знакомые не исключают, что и сейчас девочки просто где-то гуляют.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) с 10 августа разыскивают 13-летнюю и 15-летнюю Киру Фроловнину и Дарью Павликовскую. Это уже не первый побег школьниц.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!