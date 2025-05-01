01 мая 2025

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Пермском крае

На Пермский край надвигаются сильный дождь и гроза
© Служба новостей «URA.RU»
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В Прикамье 3 мая местами возможны сильные дожди
В Прикамье 3 мая местами возможны сильные дожди Фото:

В Пермском крае 3 мая местами прогнозируется сильный дождь и грозы с порывами ветра до 18 метров в секунду. Об ухудшении погоды предупреждает краевое правление МЧС.

«По данным Пермского ЦГМС 3 мая ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: сильный дождь, в отдельных районах — гроза. Порывы ветра до 18 м/с», — информирует ведомство.

В связи с ухудшением погоды возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий. В региональном управлении МЧС рекомендуют жителям избегать нахождения вблизи линий электропередач, а водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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В Пермском крае 3 мая местами прогнозируется сильный дождь и грозы с порывами ветра до 18 метров в секунду. Об ухудшении погоды предупреждает краевое правление МЧС. «По данным Пермского ЦГМС 3 мая ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: сильный дождь, в отдельных районах — гроза. Порывы ветра до 18 м/с», — информирует ведомство. В связи с ухудшением погоды возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий. В региональном управлении МЧС рекомендуют жителям избегать нахождения вблизи линий электропередач, а водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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