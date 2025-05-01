МЧС предупредило об ухудшении погоды в Пермском крае

В Пермском крае 3 мая местами прогнозируется сильный дождь и грозы с порывами ветра до 18 метров в секунду. Об ухудшении погоды предупреждает краевое правление МЧС.
«По данным Пермского ЦГМС 3 мая ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: сильный дождь, в отдельных районах — гроза. Порывы ветра до 18 м/с», — информирует ведомство.
В связи с ухудшением погоды возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий. В региональном управлении МЧС рекомендуют жителям избегать нахождения вблизи линий электропередач, а водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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