Очевидец взрыва газа в квартире в Москве рассказал о неполной эвакуации жильцов дома

Житель дома на Генерала Тюленева в Москве: эвакуация была не во всех подъездах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эвакуация в доме в Москве, где взорвался газ, была частичная, сообщил очевидец (архивное фото)
Эвакуация в доме в Москве, где взорвался газ, была частичная, сообщил очевидец (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

Житель дома на улице Генерала Тюленева в Москве, где накануне произошел взрыв газа, сообщил, что эвакуация проводилась не во всех подъездах. По словам очевидца, в 16-м подъезде жильцов не выводили из квартир, а ограничились отключением электричества и газа.

По словам очевидца, меры по эвакуации коснулись только части жильцов пострадавшего дома. «Нет, здесь (речь идет про 16 подъезд — прим. URA.RU) никто не выходил. Скорее всего, там, где 12 подъезд, наверное, эвакуация была. А тут просто выключили свет и газ. Потом, естественно, включили», — сообщил корреспонденту URA.RU мужчина.

Взрыв, предположительно, газового баллона с последующим возгоранием произошел в квартире на 9-м этаже многоэтажного дома по адресу улица Генерала Тюленева, 39, в районе Теплый Стан. По предварительным данным, пострадали около десяти человек.

СМИ сообщают о полном разрушении нескольких квартир и о том, что часть людей оказались заблокированы в подъезде и нуждались в помощи спасателей. Устанавливаются обстоятельства инцидента и степень повреждений здания. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель дома на улице Генерала Тюленева в Москве, где накануне произошел взрыв газа, сообщил, что эвакуация проводилась не во всех подъездах. По словам очевидца, в 16-м подъезде жильцов не выводили из квартир, а ограничились отключением электричества и газа. По словам очевидца, меры по эвакуации коснулись только части жильцов пострадавшего дома. «Нет, здесь (речь идет про 16 подъезд — прим. URA.RU) никто не выходил. Скорее всего, там, где 12 подъезд, наверное, эвакуация была. А тут просто выключили свет и газ. Потом, естественно, включили», — сообщил корреспонденту URA.RU мужчина. Взрыв, предположительно, газового баллона с последующим возгоранием произошел в квартире на 9-м этаже многоэтажного дома по адресу улица Генерала Тюленева, 39, в районе Теплый Стан. По предварительным данным, пострадали около десяти человек. СМИ сообщают о полном разрушении нескольких квартир и о том, что часть людей оказались заблокированы в подъезде и нуждались в помощи спасателей. Устанавливаются обстоятельства инцидента и степень повреждений здания. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...