Взрывной волной от газа выбило двери соседних квартир в московском доме

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После происшествия жильцам предложили временное размещение
После происшествия жильцам предложили временное размещение Фото:

В результате взрыва газа в жилом доме в Москве серьезно пострадали соседние квартиры. Одна из жительниц дома рассказала URA.RU подробности последствий для ее квартиры.

«У нас взрывной волной вышибло все двери. Дверь просто снесло, мебель поломало», — рассказала жительница девятого этажа Вера Владимировна корреспонденту URA.RU. По ее словам, почти все квартиры в доме пострадали. После происшествия жильцам предложили временное размещение — на втором этаже были собраны кровати для ночлега. Однако многие решили туда не идти. Сейчас жители могут попасть в свои квартиры только до шестого этажа, чтобы забрать необходимые документы. Женщина особо переживает за своих домашних животных, которые остались в квартире.

Вечером 4 мая на улице Генерала Тюленева в Москве в одной из квартир произошел сильный взрыв бытового газа, после чего вспыхнул пожар. Был опубликован перечень пострадавших, среди которых оказались двое детей.

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В результате взрыва газа в жилом доме в Москве серьезно пострадали соседние квартиры. Одна из жительниц дома рассказала URA.RU подробности последствий для ее квартиры. «У нас взрывной волной вышибло все двери. Дверь просто снесло, мебель поломало», — рассказала жительница девятого этажа Вера Владимировна корреспонденту URA.RU. По ее словам, почти все квартиры в доме пострадали. После происшествия жильцам предложили временное размещение — на втором этаже были собраны кровати для ночлега. Однако многие решили туда не идти. Сейчас жители могут попасть в свои квартиры только до шестого этажа, чтобы забрать необходимые документы. Женщина особо переживает за своих домашних животных, которые остались в квартире. Вечером 4 мая на улице Генерала Тюленева в Москве в одной из квартир произошел сильный взрыв бытового газа, после чего вспыхнул пожар. Был опубликован перечень пострадавших, среди которых оказались двое детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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