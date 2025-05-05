Взрывной волной от газа выбило двери соседних квартир в московском доме

В результате взрыва газа в жилом доме в Москве серьезно пострадали соседние квартиры. Одна из жительниц дома рассказала URA.RU подробности последствий для ее квартиры.
«У нас взрывной волной вышибло все двери. Дверь просто снесло, мебель поломало», — рассказала жительница девятого этажа Вера Владимировна корреспонденту URA.RU. По ее словам, почти все квартиры в доме пострадали. После происшествия жильцам предложили временное размещение — на втором этаже были собраны кровати для ночлега. Однако многие решили туда не идти. Сейчас жители могут попасть в свои квартиры только до шестого этажа, чтобы забрать необходимые документы. Женщина особо переживает за своих домашних животных, которые остались в квартире.
Вечером 4 мая на улице Генерала Тюленева в Москве в одной из квартир произошел сильный взрыв бытового газа, после чего вспыхнул пожар. Был опубликован перечень пострадавших, среди которых оказались двое детей.
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