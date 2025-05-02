Менее половины немцев поддерживают Мерца на посту канцлера Германии

В Германии меньше половины граждан поддерживают лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, который готовится занять пост канцлера. Об этом говорят данные соцопроса.
«Только 38% жителей Германии положительно относятся к тому, что Мерц возглавит правительство. При этом 56% дают ему негативную оценку», — передает канал ZDF со ссылкой на итоги опроса Politbarometer.
Уточняется, что согласно опросу, лидером рейтинга популярных политиков ФРГ является министр обороны Борис Писториус. Мерц находится в этом списке на шестом месте.
В феврале Мерц заявлял, что ФРГ необходимо выстроить в будущем хорошие отношения с Россией. Затем характер его высказываний о перспективах взаимоотношений с РФ поменялся.
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