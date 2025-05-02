Менее половины немцев поддерживают Мерца на посту канцлера Германии

ZDF: менее 40% немцев поддерживают кандидатуру Мерца на пост канцлера ФРГ
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Мерц занял шестое место в рейтинге популярных политиков ФРГ
Мерц занял шестое место в рейтинге популярных политиков ФРГ Фото:

В Германии меньше половины граждан поддерживают лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, который готовится занять пост канцлера. Об этом говорят данные соцопроса.

«Только 38% жителей Германии положительно относятся к тому, что Мерц возглавит правительство. При этом 56% дают ему негативную оценку», — передает канал ZDF со ссылкой на итоги опроса Politbarometer.

Уточняется, что согласно опросу, лидером рейтинга популярных политиков ФРГ является министр обороны Борис Писториус. Мерц находится в этом списке на шестом месте.

В феврале Мерц заявлял, что ФРГ необходимо выстроить в будущем хорошие отношения с Россией. Затем характер его высказываний о перспективах взаимоотношений с РФ поменялся.

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В Германии меньше половины граждан поддерживают лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, который готовится занять пост канцлера. Об этом говорят данные соцопроса. «Только 38% жителей Германии положительно относятся к тому, что Мерц возглавит правительство. При этом 56% дают ему негативную оценку», — передает канал ZDF со ссылкой на итоги опроса Politbarometer. Уточняется, что согласно опросу, лидером рейтинга популярных политиков ФРГ является министр обороны Борис Писториус. Мерц находится в этом списке на шестом месте. В феврале Мерц заявлял, что ФРГ необходимо выстроить в будущем хорошие отношения с Россией. Затем характер его высказываний о перспективах взаимоотношений с РФ поменялся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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