Нефтесервисные компании ХМАО с владельцами из Китая терпят убытки

06 мая 2025 в 18:52 Размер текста - 17 +

Компании нефтяной отрасли из ХМАО с китайскими владельцами теряют прибыль Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Нефтесервисные компании с китайским участием, зарегистрированные в ХМАО, завершили 2024 год с убытками. Речь идет о компаниях «Кежуй Нефтегазовые Услуги», «ГРП Сервис Югра» и «Маштех-Интернэшнл». Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность предприятий, опубликованная на информационном ресурсе ФНС России. «В ООО „Кежуй Нефтегазовые Услуги“ прибыль в 2023 году составляла 300 907 000 рублей, а в 2024 году зафиксирован убыток в размере 123 156 000 рублей. В „Маштех-Интернэшнл“ прибыль в 2023 году была 177 797 000 рублей, а в 2024 году убыток составил 205 197 000 рублей. У „ГРП Сервис Югра“ выручка составила 4 706 000 рублей, а чистый убыток — 14 156 000 рублей», — указано в финансовых документах компаний. ООО «Кежуй Нефтегазовые Услуги» зарегистрировано в Радужном (ХМАО) и принадлежит китайской Shandong Kerui Oil Technology Co., Ltd. Компания при росте выручки до пяти миллиардов рублей столкнулась с резким увеличением расходов и процентов к уплате. Вторая компания, «Маштех-Интернэшнл», зарегистрирована в Сургуте и связана с китайской Motaike Petroleum Equipment Co., Ltd. Фирма «ГРП Сервис Югра» зарегистрирована в Нефтеюганске и относится к китайской Kerui Group. При крайне низкой выручке расходы предприятия в 2024 году втрое превысили доходы, что также привело к убыточности. Агентство URA.RU направило запросы в компании, фигурирующие в материале. На момент публикации ответа от организаций не поступило. Ранее URA.RU писало, что компания, главный офис которой находится в Китае, открыла в ХМАО нефтесервисное предприятие «ГРП Сервис Югра». Новая организация зарегистрирована в Нефтеюганске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нефтесервисные компании с китайским участием, зарегистрированные в ХМАО, завершили 2024 год с убытками. Речь идет о компаниях «Кежуй Нефтегазовые Услуги», «ГРП Сервис Югра» и «Маштех-Интернэшнл». Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность предприятий, опубликованная на информационном ресурсе ФНС России. «В ООО „Кежуй Нефтегазовые Услуги“ прибыль в 2023 году составляла 300 907 000 рублей, а в 2024 году зафиксирован убыток в размере 123 156 000 рублей. В „Маштех-Интернэшнл“ прибыль в 2023 году была 177 797 000 рублей, а в 2024 году убыток составил 205 197 000 рублей. У „ГРП Сервис Югра“ выручка составила 4 706 000 рублей, а чистый убыток — 14 156 000 рублей», — указано в финансовых документах компаний. ООО «Кежуй Нефтегазовые Услуги» зарегистрировано в Радужном (ХМАО) и принадлежит китайской Shandong Kerui Oil Technology Co., Ltd. Компания при росте выручки до пяти миллиардов рублей столкнулась с резким увеличением расходов и процентов к уплате. Вторая компания, «Маштех-Интернэшнл», зарегистрирована в Сургуте и связана с китайской Motaike Petroleum Equipment Co., Ltd. Фирма «ГРП Сервис Югра» зарегистрирована в Нефтеюганске и относится к китайской Kerui Group. При крайне низкой выручке расходы предприятия в 2024 году втрое превысили доходы, что также привело к убыточности. Агентство URA.RU направило запросы в компании, фигурирующие в материале. На момент публикации ответа от организаций не поступило. Ранее URA.RU писало, что компания, главный офис которой находится в Китае, открыла в ХМАО нефтесервисное предприятие «ГРП Сервис Югра». Новая организация зарегистрирована в Нефтеюганске.