Вылет авиарейса авиакомпании «Икар» из Перми в Минск 6 мая был осуществлен с существенным опозданием. Самолет отправился в столицу Беларуси в 16:11 вместо запланированного времени 12:35. Задержка составила почти 3,5 часа.
«Самолет, прибывший из Минска, приземлился в Перми с опозданием на 3 часа 25 минут. Это и стало причиной задержки вылета», — сказано на онлайн-табло аэропорта Перми.
Ранее URA.RU сообщало, что состоялся первый рейс из Перми в Минск. Борт вылетел почти полный. Полетная программа в Беларусь из краевой столицы стартовала с 1 апреля и продлится до 25 октября 2025 года. Рейсы выполняются дважды в неделю по вторникам и субботам на Embraer-190 авиакомпании «Икар». Борт вмещает в себя 110 мест. Цена за билет стартует от 4,5 тысяч рублей.
Власти региона подчеркивали, что прямое авиасообщение обеспечит удобные поездки для жителей, а также поспособствует развитию исторических, культурных и деловых связей между Россией и Беларусью.
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