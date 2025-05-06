Из Перми после трехчасовой задержки вылетел рейс в Минск. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет отправился в столицу Беларуси в 16:11
Самолет отправился в столицу Беларуси в 16:11 Фото:

Вылет авиарейса авиакомпании «Икар» из Перми в Минск 6 мая был осуществлен с существенным опозданием. Самолет отправился в столицу Беларуси в 16:11 вместо запланированного времени 12:35. Задержка составила почти 3,5 часа. 

«Самолет, прибывший из Минска, приземлился в Перми с опозданием на 3 часа 25 минут. Это и стало причиной задержки вылета», — сказано на онлайн-табло аэропорта Перми. 

Ранее URA.RU сообщало, что состоялся первый рейс из Перми в Минск. Борт вылетел почти полный. Полетная программа в Беларусь из краевой столицы стартовала с 1 апреля и продлится до 25 октября 2025 года. Рейсы выполняются дважды в неделю по вторникам и субботам на Embraer-190 авиакомпании «Икар». Борт вмещает в себя 110 мест. Цена за билет стартует от 4,5 тысяч рублей.

Власти региона подчеркивали, что прямое авиасообщение обеспечит удобные поездки для жителей, а также поспособствует развитию исторических, культурных и деловых связей между Россией и Беларусью.

Вылет был запланирован на 12:35
Вылет был запланирован на 12:35
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Вылет авиарейса авиакомпании «Икар» из Перми в Минск 6 мая был осуществлен с существенным опозданием. Самолет отправился в столицу Беларуси в 16:11 вместо запланированного времени 12:35. Задержка составила почти 3,5 часа.  «Самолет, прибывший из Минска, приземлился в Перми с опозданием на 3 часа 25 минут. Это и стало причиной задержки вылета», — сказано на онлайн-табло аэропорта Перми.  Ранее URA.RU сообщало, что состоялся первый рейс из Перми в Минск. Борт вылетел почти полный. Полетная программа в Беларусь из краевой столицы стартовала с 1 апреля и продлится до 25 октября 2025 года. Рейсы выполняются дважды в неделю по вторникам и субботам на Embraer-190 авиакомпании «Икар». Борт вмещает в себя 110 мест. Цена за билет стартует от 4,5 тысяч рублей. Власти региона подчеркивали, что прямое авиасообщение обеспечит удобные поездки для жителей, а также поспособствует развитию исторических, культурных и деловых связей между Россией и Беларусью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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