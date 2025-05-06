В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полет самолетов

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Мера принята для обеспечения безопасности полетов
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С 16:10 по московскому времени шестого мая в аэропорту Нижний Новгород (Стригино) введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск ВС с 16:10 МСК введены в аэропорту Нижний Новгород», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Мера принята для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний или на официальном сайте аэропорта.

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С 16:10 по московскому времени шестого мая в аэропорту Нижний Новгород (Стригино) введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко. «Временные ограничения на прием и выпуск ВС с 16:10 МСК введены в аэропорту Нижний Новгород», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Мера принята для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний или на официальном сайте аэропорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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