В ХМАО трубопроводы для нефтяников строят роботы

В ХМАО компания «Газпром нефть» начала использовать роботизированные системы для автоматизации сварочных работ при прокладке трубопроводов на нефтяных месторождениях. Новые роботы способны выполнять сварку в три раза быстрее профессиональных специалистов, обеспечивая высокое качество соединений и снижая производственные риски.
«Роботизированные комплексы значительно снижают влияние человеческого фактора на производственный процесс и сводят вероятность дефектов к нулю. Внедрение подобных технологий — один из ключевых факторов стабильности и надежной работы промысловой инфраструктуры... Эти устройства работают в три раза быстрее, чем профессиональные сварщики, гарантируя безупречное качество швов и снижая риски для работников», — рассказал гендиректор ООО «Славнефть-Мегионнефтегаз» Александр Баринов "Стройкомплексу Югры".
Управление такими роботами осуществляется дистанционно. Масса каждого из них — 10 килограмм. Это позволяет применять при температурах от –40 до +40 градусов. В дальнейшем планируется внедрение роботов на предприятиях ЯНАО, а также применение их в сфере ЖКХ.
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