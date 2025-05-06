06 мая 2025

В ХМАО трубопроводы для нефтяников строят роботы

© Служба новостей «URA.RU»
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В Дальнейшем таких роботов хотят применить и на сферу ЖКХ
В Дальнейшем таких роботов хотят применить и на сферу ЖКХ Фото:

В ХМАО компания «Газпром нефть» начала использовать роботизированные системы для автоматизации сварочных работ при прокладке трубопроводов на нефтяных месторождениях. Новые роботы способны выполнять сварку в три раза быстрее профессиональных специалистов, обеспечивая высокое качество соединений и снижая производственные риски.

«Роботизированные комплексы значительно снижают влияние человеческого фактора на производственный процесс и сводят вероятность дефектов к нулю. Внедрение подобных технологий — один из ключевых факторов стабильности и надежной работы промысловой инфраструктуры... Эти устройства работают в три раза быстрее, чем профессиональные сварщики, гарантируя безупречное качество швов и снижая риски для работников», — рассказал гендиректор ООО «Славнефть-Мегионнефтегаз» Александр Баринов "Стройкомплексу Югры".

Управление такими роботами осуществляется дистанционно. Масса каждого из них — 10 килограмм. Это позволяет применять при температурах от –40 до +40 градусов. В дальнейшем планируется внедрение роботов на предприятиях ЯНАО, а также применение их в сфере ЖКХ.

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В ХМАО компания «Газпром нефть» начала использовать роботизированные системы для автоматизации сварочных работ при прокладке трубопроводов на нефтяных месторождениях. Новые роботы способны выполнять сварку в три раза быстрее профессиональных специалистов, обеспечивая высокое качество соединений и снижая производственные риски. «Роботизированные комплексы значительно снижают влияние человеческого фактора на производственный процесс и сводят вероятность дефектов к нулю. Внедрение подобных технологий — один из ключевых факторов стабильности и надежной работы промысловой инфраструктуры... Эти устройства работают в три раза быстрее, чем профессиональные сварщики, гарантируя безупречное качество швов и снижая риски для работников», — рассказал гендиректор ООО «Славнефть-Мегионнефтегаз» Александр Баринов "Стройкомплексу Югры". Управление такими роботами осуществляется дистанционно. Масса каждого из них — 10 килограмм. Это позволяет применять при температурах от –40 до +40 градусов. В дальнейшем планируется внедрение роботов на предприятиях ЯНАО, а также применение их в сфере ЖКХ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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