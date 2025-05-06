В ХМАО следователи начали проверку по факту гибели рыбака

В Сургуте следователи проводят проверку по факту гибели рыбака, тело которого было обнаружено в перевернутой лодке напротив протоки Бардыковка в районе СНТ «Кедр». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по ХМАО.
«Сегодня, 5 мая 2025 года, поступило сообщение о том, что напротив протоки „Бардыковка“ в районе СНТ „Кедр“ города Сургута местный житель обнаружил перевернутую резиновую лодку. Прибывшими на место спасателями в лодке обнаружено тело жителя Сургута 1960 года рождения, который накануне вечером отправился на рыбалку», — отметили в пресс-службе ведомства.
Следственный отдел по городу Сургуту начал проверку по данному факту. В ведомстве добавили, что точная причина смерти мужчины станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Ранее URA.RU писало, что сообщение о найденном теле рыбака поступило в МЧС. На месте спасатели обнаружили перевернутую и вмерзшую в лед резиновую лодку и тело мужчины. Погибшего опознали родственники, а обстоятельства случившегося выясняются.
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