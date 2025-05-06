06 мая 2025

В ХМАО следователи начали проверку по факту гибели рыбака

В Сургуте следователи проводят проверку по факту гибели рыбака
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте следователи проверяют гибель рыбака, тело которого нашли в перевернутой лодке
В Сургуте следователи проверяют гибель рыбака, тело которого нашли в перевернутой лодке Фото:

В Сургуте следователи проводят проверку по факту гибели рыбака, тело которого было обнаружено в перевернутой лодке напротив протоки Бардыковка в районе СНТ «Кедр». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по ХМАО.

«Сегодня, 5 мая 2025 года, поступило сообщение о том, что напротив протоки „Бардыковка“ в районе СНТ „Кедр“ города Сургута местный житель обнаружил перевернутую резиновую лодку. Прибывшими на место спасателями в лодке обнаружено тело жителя Сургута 1960 года рождения, который накануне вечером отправился на рыбалку», — отметили в пресс-службе ведомства.

Следственный отдел по городу Сургуту начал проверку по данному факту. В ведомстве добавили, что точная причина смерти мужчины станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее URA.RU писало, что сообщение о найденном теле рыбака поступило в МЧС. На месте спасатели обнаружили перевернутую и вмерзшую в лед резиновую лодку и тело мужчины. Погибшего опознали родственники, а обстоятельства случившегося выясняются.

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В Сургуте следователи проводят проверку по факту гибели рыбака, тело которого было обнаружено в перевернутой лодке напротив протоки Бардыковка в районе СНТ «Кедр». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по ХМАО. «Сегодня, 5 мая 2025 года, поступило сообщение о том, что напротив протоки „Бардыковка“ в районе СНТ „Кедр“ города Сургута местный житель обнаружил перевернутую резиновую лодку. Прибывшими на место спасателями в лодке обнаружено тело жителя Сургута 1960 года рождения, который накануне вечером отправился на рыбалку», — отметили в пресс-службе ведомства. Следственный отдел по городу Сургуту начал проверку по данному факту. В ведомстве добавили, что точная причина смерти мужчины станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы. Ранее URA.RU писало, что сообщение о найденном теле рыбака поступило в МЧС. На месте спасатели обнаружили перевернутую и вмерзшую в лед резиновую лодку и тело мужчины. Погибшего опознали родственники, а обстоятельства случившегося выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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