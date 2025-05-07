Мэрия Сургута передает свечку «Газпрома» в центре города на баланс властей ХМАО

Недостроенное здание на проспекте Ленина в Сургуте, которое местные жители прозвали «Газпромовской свечкой», перейдет с муниципального на региональный баланс. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.
«Такой факт есть. Дальнейшие решения по объекту будет принимать окружное правительство», — подтвердили администрации. Объект площадью 25,5 тыс. кв. метров начали возводить по заказу «Газпрома», но работы остановились восемь лет назад. Три года назад недострой передали городу, однако завершить его так и не удалось из-за отсутствия финансирования. Готовность здания оценивается в 52%, а его стоимость — в 1,5 млрд рублей. Участок под «свечкой» стоит 38,6 млн рублей.
Ежегодно мэрия тратила 5,5 млн рублей на охрану и электроэнергию, а для завершения стройки требовалось еще 6 млрд. Бывший мэр Сургута Андрей Филатов предлагал переоборудовать здание под административные нужды, но планы не реализовали.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте и других городах ХМАО отмечалась тенденция продажи крупных торговых объектов из-за переезда собственников. Так, в Нижневартовске выставлялись на продажу строительные и коммерческие центры стоимостью от 130 до 180 миллионов рублей, а в самом Сургуте реализовывали торговый центр за миллиард рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!