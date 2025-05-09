Посольство США в России назвало победу над Германией общей

Посольство США в России назвало победу над Германией во Второй мировой войне общей заслугой союзников и советского народа. Об этом говорится в заявлении американской дипмиссии в Москве.
«Победа была общей. И память о ней — тоже», — говорится в telegram-канале посольства. Там также сказано, что 80-я годовщина Победы на Европейском театре военных действий Второй мировой войны является не только временем триумфального празднования, но и моментом тишины и благоговейной памяти.
В посольстве обратили внимание и на жертвы русского народа, принесенные ради Победы, а также на вклад союзных войск, которые вместе с советской армией «переломили ход войны с нацистской тиранией». В дипмиссии выразили уважение всем народам, внесшим вклад в победу над нацизмом, и напомнили о значимости коллективной памяти о событиях войны.
Ранее, 7 мая, президент США Трамп признал роль советских войск в победе над фашизмом, но назвал американцев «доминирующей силой» и объявил 8 мая Днем Победы. Он заявил, что Штаты сделали больше других стран для победы во Второй мировой и выиграли обе мировые войны. Трамп подчеркнул, что американцы победили благодаря силе, храбрости и мастерству, и призвал снова начать отмечать победы, передает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин, в свою очередь, называл СССР «главным освободителем Европы». Он подчеркнул решающий вклад советских солдат в победу над нацизмом.
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