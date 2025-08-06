В Екатеринбурге 10 автобусов изменят маршруты из-за ремонта одной улицы

В Екатеринбурге сетевики почти на неделю закроют движение по улице Амундсена для модернизации тепломагистрали. В связи с этим изменятся десять автобусных маршрутов и два троллейбусных, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Специалисты АО „Екатеринбургская теплосетевая компания“ закроют движение по улице Амундсена от улицы Волгоградской до дома № 53 на улице Амундсена с 9 по 15 августа», — пояснили там. Автомобилисты смогут объехать участок по улицам: Амундсена — Волгоградской — Объездной — Амундсена.
Общественный транспорт во время работ будет ходить следующим образом:
- – автобусы №42, 46, 47, 74, 54, 72, 76 пойдут по улицам Амундсена – Волгоградской – Московской – Объездной дороге – Амундсена – Бардина (в обоих направлениях);
- – автобусы №50, 054, 93, а также троллейбус №28 пойдут по улицам Щорса – Шаумяна – Ясной – Академика Бардина – Амундсена (в обоих направлениях).
- – троллейбус №27 от конечной станции «Железнодорожный вокзал» будет перенаправлен на конечную станцию «Ботаническая» по улицам Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Розы Люксембург – Декабристов – Чапаева – Щорса – Белинского – Шварца – Крестинского – Родонитовой.
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