Центр Екатеринбурга перекроют на два дня

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За порядком будут следить сотрудники полиции
За порядком будут следить сотрудники полиции Фото:
новость из сюжета
День города в Екатеринбурге в 2025 году

Ряд центральных улиц Екатеринбурга перекроют с 15 августа до позднего вечера 16-го числа. Ограничения связаны с проведением Дня города, сообщает неофициальный telegram-канал мэрии.

Ограничения введут для всего транспорта, в том числе электросамокатов. Проехать не получится по следующим участкам:

  • вокруг киноконцертного театра «Космос» — от Царской до Николая Никонова (с 00:01 15 августа до 23:59 16 августа);
  • Воеводина — от Малышева до Ленина (с 06:00 15 августа до 23:59 16 августа);
  • 8 Марта и Бориса Ельцина — от Челюскинцев до Ленина (с 22:00 15 августа до 23:59 16 августа);
  • Горького — от Малышева до Пушкина (с 06:00 до 23:59 16 августа).
  • Архангела Михаила — от Репина до дома №27 по Архангела Михаила (в ночь на 9 августа, всю ночь 10 августа, с 20:00 15 августа до 06:00 18 августа).

Вместе с этим в эти даты в Екатеринбурге запретят продажу алкоголя. Купить его не получится возле площадок, где будут проводить концерты и другие мероприятия. Проезд во всех видах общественного транспорта и парковки 16 августа будут бесплатными. Подробная программа Дня города — в отдельном материале URA.RU.

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Ряд центральных улиц Екатеринбурга перекроют с 15 августа до позднего вечера 16-го числа. Ограничения связаны с проведением Дня города, сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. Ограничения введут для всего транспорта, в том числе электросамокатов. Проехать не получится по следующим участкам: Вместе с этим в эти даты в Екатеринбурге запретят продажу алкоголя. Купить его не получится возле площадок, где будут проводить концерты и другие мероприятия. Проезд во всех видах общественного транспорта и парковки 16 августа будут бесплатными. Подробная программа Дня города — в отдельном материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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