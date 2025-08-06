Центр Екатеринбурга перекроют на два дня

Ряд центральных улиц Екатеринбурга перекроют с 15 августа до позднего вечера 16-го числа. Ограничения связаны с проведением Дня города, сообщает неофициальный telegram-канал мэрии.
Ограничения введут для всего транспорта, в том числе электросамокатов. Проехать не получится по следующим участкам:
- вокруг киноконцертного театра «Космос» — от Царской до Николая Никонова (с 00:01 15 августа до 23:59 16 августа);
- Воеводина — от Малышева до Ленина (с 06:00 15 августа до 23:59 16 августа);
- 8 Марта и Бориса Ельцина — от Челюскинцев до Ленина (с 22:00 15 августа до 23:59 16 августа);
- Горького — от Малышева до Пушкина (с 06:00 до 23:59 16 августа).
- Архангела Михаила — от Репина до дома №27 по Архангела Михаила (в ночь на 9 августа, всю ночь 10 августа, с 20:00 15 августа до 06:00 18 августа).
Вместе с этим в эти даты в Екатеринбурге запретят продажу алкоголя. Купить его не получится возле площадок, где будут проводить концерты и другие мероприятия. Проезд во всех видах общественного транспорта и парковки 16 августа будут бесплатными. Подробная программа Дня города — в отдельном материале URA.RU.
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