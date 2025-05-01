01 мая 2025

Почетным гражданином Перми стал 100-летний герой Великой Отечественной войны. Видео

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В свои 100 лет ветеран регулярно бегает, а в непогоду — занимается на тренажере
В свои 100 лет ветеран регулярно бегает, а в непогоду — занимается на тренажере Фото:

Ветерану Великой Отечественной войны Виктору Кривашову, отметившему в этом году 100-летний юбилей, присвоили звание почетного гражданина Перми. Об этом рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«С гордостью вручил нашему герою Великой Отечественной войны заслуженную награду на оргкомитете „Победа“. С уверенностью говорю, что таких людей, как Виктор Петрович, очень мало», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

Ветеран родился в феврале 1925 года. Кривашов отправился на фронт в 17 лет. Он был артиллеристом-наводчиком, принимал участие в боях на Дальнем Востоке. Дошел до Харбина (КНР). Пермяк награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За отвагу» и «За победу над Японией», имеет ряд других наград.

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Ветерану Великой Отечественной войны Виктору Кривашову, отметившему в этом году 100-летний юбилей, присвоили звание почетного гражданина Перми. Об этом рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «С гордостью вручил нашему герою Великой Отечественной войны заслуженную награду на оргкомитете „Победа“. С уверенностью говорю, что таких людей, как Виктор Петрович, очень мало», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Ветеран родился в феврале 1925 года. Кривашов отправился на фронт в 17 лет. Он был артиллеристом-наводчиком, принимал участие в боях на Дальнем Востоке. Дошел до Харбина (КНР). Пермяк награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За отвагу» и «За победу над Японией», имеет ряд других наград.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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