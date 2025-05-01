Ветерану Великой Отечественной войны Виктору Кривашову, отметившему в этом году 100-летний юбилей, присвоили звание почетного гражданина Перми. Об этом рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
«С гордостью вручил нашему герою Великой Отечественной войны заслуженную награду на оргкомитете „Победа“. С уверенностью говорю, что таких людей, как Виктор Петрович, очень мало», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
Ветеран родился в феврале 1925 года. Кривашов отправился на фронт в 17 лет. Он был артиллеристом-наводчиком, принимал участие в боях на Дальнем Востоке. Дошел до Харбина (КНР). Пермяк награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За отвагу» и «За победу над Японией», имеет ряд других наград.
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