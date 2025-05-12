Убыток угольной компании челябинского «Мечела» вырос в восемь раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Угольный бизнес «Мечела» усилил долговую нагрузку на холдинг
Угольный бизнес «Мечела» усилил долговую нагрузку на холдинг Фото:

Убыток «Угольной компании „Южный Кузбасс“» челябинского «Мечела» увеличился в восемь раз. Как засвидетельствовала консолидированная отчетность, по итогам 2024 года показатель достиг 17,2 млрд рублей.

«Обобщенный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2024 года. Итого совокупный (убыток) доход, за вычетом налогов: в 2023 году — 2,089 млрд рублей, в 2024 году — 17,205 млрд рублей», — отметила компания в документации (есть в распоряжении URA.RU).

При росте убытков увеличились долги производителя. По данным консолидированного баланса, обязательства выросли до 110,3 млрд рублей (год назад были 71,2 млрд рублей). Одновременно активы составили 44,1 млрд рублей. В результате задолженность компании превысила стоимость ее имущества на 66,2 млрд рублей. На значительное расхождение обратила внимание аудиторская компания «Екатеринбургский аудит-центр».

«Текущие обязательства группы превысили текущие активы на 82,568 млрд рублей. Существенная неопределенность может вызвать значительные сомнения в способности группы продолжать непрерывно свою деятельность», — заявили аудиторы.

Сам «Мечел» зафиксировал снижение рентабельности угольного и других дивизионов. Экономисты в разговорах с URA.RU выявили несколько факторов, которые мешают холдингу развивать направление. Объективными стали снижение спроса на продукцию и трудности с доставкой товара китайским потребителям в силу высокой загруженности Транссиба. Другими причинами сложностей выступило финансовое положение самой компании. Бизнес является закредитованным. Крупнейшими кредиторами стали ВТБ и Газпромбанк.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу «Мечела». Ответ будет опубликован в случае его поступления.

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Убыток «Угольной компании „Южный Кузбасс“» челябинского «Мечела» увеличился в восемь раз. Как засвидетельствовала консолидированная отчетность, по итогам 2024 года показатель достиг 17,2 млрд рублей. «Обобщенный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2024 года. Итого совокупный (убыток) доход, за вычетом налогов: в 2023 году — 2,089 млрд рублей, в 2024 году — 17,205 млрд рублей», — отметила компания в документации (есть в распоряжении URA.RU). При росте убытков увеличились долги производителя. По данным консолидированного баланса, обязательства выросли до 110,3 млрд рублей (год назад были 71,2 млрд рублей). Одновременно активы составили 44,1 млрд рублей. В результате задолженность компании превысила стоимость ее имущества на 66,2 млрд рублей. На значительное расхождение обратила внимание аудиторская компания «Екатеринбургский аудит-центр». «Текущие обязательства группы превысили текущие активы на 82,568 млрд рублей. Существенная неопределенность может вызвать значительные сомнения в способности группы продолжать непрерывно свою деятельность», — заявили аудиторы. Сам «Мечел» зафиксировал снижение рентабельности угольного и других дивизионов. Экономисты в разговорах с URA.RU выявили несколько факторов, которые мешают холдингу развивать направление. Объективными стали снижение спроса на продукцию и трудности с доставкой товара китайским потребителям в силу высокой загруженности Транссиба. Другими причинами сложностей выступило финансовое положение самой компании. Бизнес является закредитованным. Крупнейшими кредиторами стали ВТБ и Газпромбанк. При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу «Мечела». Ответ будет опубликован в случае его поступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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