Российский фигурист Попов решил выступать за Узбекистан

Российский фигурист Иван Попов намерен сменить спортивное гражданство и начать выступать за сборную Узбекистана. Об этом сообщили журналисты.
«Иван Попов планирует сменить спортивное гражданство», — передает РИА Новости. По данным агентства, вопрос о переходе спортсмена будет рассмотрен на ближайшем исполнительном комитете Федерации фигурного катания на коньках России, который состоится во вторник — 13 мая.
Двадцатилетний Иван Попов проходит подготовку в спортивной школе СК «Армия ФК» в Люберцах под руководством тренера Ирины Смирновой. В своей спортивной карьере Попов неоднократно становился победителем и призером чемпионата России по прыжкам в командных соревнованиях, а также завоевывал призовые места на различных всероссийских турнирах. В прошедшем сезоне спортсмен занял восьмую позицию на национальном чемпионате.
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