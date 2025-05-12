Российский фигурист Попов решил выступать за Узбекистан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вопрос о смене спортивного гражданства Попова будет рассмотрен 13 мая на исполкоме ФФККР
Вопрос о смене спортивного гражданства Попова будет рассмотрен 13 мая на исполкоме ФФККР Фото:

Российский фигурист Иван Попов намерен сменить спортивное гражданство и начать выступать за сборную Узбекистана. Об этом сообщили журналисты. 

«Иван Попов планирует сменить спортивное гражданство», — передает РИА Новости. По данным агентства, вопрос о переходе спортсмена будет рассмотрен на ближайшем исполнительном комитете Федерации фигурного катания на коньках России, который состоится во вторник — 13 мая.

Двадцатилетний Иван Попов проходит подготовку в спортивной школе СК «Армия ФК» в Люберцах под руководством тренера Ирины Смирновой. В своей спортивной карьере Попов неоднократно становился победителем и призером чемпионата России по прыжкам в командных соревнованиях, а также завоевывал призовые места на различных всероссийских турнирах. В прошедшем сезоне спортсмен занял восьмую позицию на национальном чемпионате.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский фигурист Иван Попов намерен сменить спортивное гражданство и начать выступать за сборную Узбекистана. Об этом сообщили журналисты.  «Иван Попов планирует сменить спортивное гражданство», — передает РИА Новости. По данным агентства, вопрос о переходе спортсмена будет рассмотрен на ближайшем исполнительном комитете Федерации фигурного катания на коньках России, который состоится во вторник — 13 мая. Двадцатилетний Иван Попов проходит подготовку в спортивной школе СК «Армия ФК» в Люберцах под руководством тренера Ирины Смирновой. В своей спортивной карьере Попов неоднократно становился победителем и призером чемпионата России по прыжкам в командных соревнованиях, а также завоевывал призовые места на различных всероссийских турнирах. В прошедшем сезоне спортсмен занял восьмую позицию на национальном чемпионате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...