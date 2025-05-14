Что грозит за курение на общих подъездных балконах

Курение на общих балконах в подъездах многоквартирных домов может привести к штрафу от 500 до 1,5 тысячи рублей. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, депутат Сергей Колунов. По его словам, нормы действующего законодательства запрещают курить не только в лифтах и на лестничных клетках, но и на общих подъездных балконах, которые часто ошибочно считаются исключением.
«В соответствии с законом запрещено курить в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. И если с лифтами, лестницами, подъездами все понятно, то есть еще, казалось бы, неочевидное место — общие подъездные балконы. На них часто ставят пепельницы, курят на постоянной основе, думая, что это „не подъезд“. Отмечу, что такое поведение является правонарушением и грозит штрафом от 500 до 1,5 тысячи рублей», — пояснил Колунов, его слова передает ТАСС.
Депутат также добавил, что если человек курит в собственной квартире, но табачный дым проникает к соседям и мешает им, пострадавшие жильцы имеют право обратиться с жалобой в управляющую компанию, Роспотребнадзор или полицию. В случае отсутствия реакции с их стороны вопрос можно решить в суде и потребовать компенсацию за нарушение санитарных норм. Кроме того, за подобные действия предусмотрен дополнительный штраф до 500 рублей по статье 6.3 КоАП и официальное предупреждение — эти меры распространяются также на курение кальянов.
Граждане России могут быть привлечены к административной ответственности за употребление алкогольных напитков в парках и иных общественных местах с наложением штрафа в размере до 1,5 тысячи рублей, сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Он также отметил, что во время проведения пикников возможно получение штрафа за нарушение установленных норм тишины, а также требований пожарной безопасности.
По словам Соловьева, разжигание костров и установка мангалов вне специально оборудованных для этого зон запрещены на территории парков, скверов и городских садов. Нарушение указанных правил влечет наложение штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а в случае введения особого противопожарного режима — от 10 до 20 тысяч рублей. В ситуациях, когда несоблюдение установленных требований приводит к возникновению пожара, сумма штрафа может достигать 40–50 тысяч рублей.
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