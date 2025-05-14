Чернецкий устроил юбилейную вечеринку в Ельцин Центре, пришел Паслер. Фото

На день рождения к экс-мэру Екатеринбурга в Ельцин Центр приехал губернатор
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловская элита в Ельцин Центре. Екатеринбург
Денис Паслер появился один Фото:

Легендарный мэр Екатеринбурга (1992—2010 годы), первый вице-спикер заксобрания Свердловской области Аркадий Чернецкий отметил юбилей в Ельцин Центре. Одним из гостей торжества стал врио губернатора Денис Паслер, поздравить Чернецкого пришли и другие статусные свердловчане, заметил корреспондент URA.RU.

8 мая Аркадию Чернецкому исполнилось 75 лет. Отпраздновать он решил в ресторане «Барборис», излюбленном месте истеблишмента. По данным источников, половина гостей опасалась идти на мероприятие, так как не было понимания, появится ли там Владимир Тунгусов — опальный экс-вице-мэр Екатеринбурга и бывший вице-губернатор Свердловской области, раздражающий Паслера. Как рассказал один из собеседников, в прошлом году Тунгусов как раз праздновал в «Барборисе» день рождения. «Чернецкому понравилось, поэтому он решил собрать всех здесь же», — добавил источник. Тунгусов на мероприятии, кстати, был.

Свердловская элита в Ельцин Центре. Екатеринбург
Валерий Чайников, Александр Кудрявцев и Олег Чемезов
Фото:

Вместе появились замы губернатора Алексей Шмыков и Сергей Швиндт, экс-руководитель аппарата губернатора и правительства Валерий Чайников пришел в компании министра общественной безопасности Александра Кудрявцева и политического вице-губернатора Олега Чемезова. От правительства также была министр культуры Светлана Учайкина, бывший министр строительства Михаил Волков.

На праздник пришли и заместитель уральского полпреда президента РФ Борис Кириллов, сенаторы Александр Высокинский и Виктор Шептий, мэр Алексей Орлов с заместителями Рустамом Галямовым и Мариной Фадеевой, начальник управления культуры Илья Марков, бизнесмен Валерий Ананьев («Атомстройкомплекс»), экс-глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов с сыном-преемником Кириллом Скуратовым, депутат Николай Клименко, глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и другие.

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Легендарный мэр Екатеринбурга (1992—2010 годы), первый вице-спикер заксобрания Свердловской области Аркадий Чернецкий отметил юбилей в Ельцин Центре. Одним из гостей торжества стал врио губернатора Денис Паслер, поздравить Чернецкого пришли и другие статусные свердловчане, заметил корреспондент URA.RU. 8 мая Аркадию Чернецкому исполнилось 75 лет. Отпраздновать он решил в ресторане «Барборис», излюбленном месте истеблишмента. По данным источников, половина гостей опасалась идти на мероприятие, так как не было понимания, появится ли там Владимир Тунгусов — опальный экс-вице-мэр Екатеринбурга и бывший вице-губернатор Свердловской области, раздражающий Паслера. Как рассказал один из собеседников, в прошлом году Тунгусов как раз праздновал в «Барборисе» день рождения. «Чернецкому понравилось, поэтому он решил собрать всех здесь же», — добавил источник. Тунгусов на мероприятии, кстати, был. Вместе появились замы губернатора Алексей Шмыков и Сергей Швиндт, экс-руководитель аппарата губернатора и правительства Валерий Чайников пришел в компании министра общественной безопасности Александра Кудрявцева и политического вице-губернатора Олега Чемезова. От правительства также была министр культуры Светлана Учайкина, бывший министр строительства Михаил Волков. На праздник пришли и заместитель уральского полпреда президента РФ Борис Кириллов, сенаторы Александр Высокинский и Виктор Шептий, мэр Алексей Орлов с заместителями Рустамом Галямовым и Мариной Фадеевой, начальник управления культуры Илья Марков, бизнесмен Валерий Ананьев («Атомстройкомплекс»), экс-глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов с сыном-преемником Кириллом Скуратовым, депутат Николай Клименко, глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и другие.
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