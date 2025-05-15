На пермском предприятии, производящем молоко, нашли массу нарушений

Агропредприятие из Верещагино Пермского края нарушило санитарные требования
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятию назначен штраф в 50 тысяч рублей
Предприятию назначен штраф в 50 тысяч рублей Фото:

Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю была проведена проверка агропредприятия «Соколово», осуществляющего деятельность разведению КРС и получению сырого коровьего молока. В ходе проверки было выявлено множество нарушений, — сообщатется на сайте управления.

«Отсутствуют изолированные помещения для содержания и лечения слабых, больных животных, животных с повышенной температурой, а также подозреваемых в заболевании. Используются комбикорма собственного производства без подтверждения их безопасности», — сообщает ведомство.

Также было выяснено, что отсутствуют постоянно действующие дезбарьеры, по всему периметру отсутствует ограждение, не проводится дезинфекция спецодежды работников и другие нарушения. В результате предприятию из Верещагинского округа Прикамья был назначен штраф в 50 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в продукции птицефабрики «Комсомольская», расположенной в Кунгурском округе Пермского края, обнаружено лекарство для птиц, которого там не должно было быть. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

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Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю была проведена проверка агропредприятия «Соколово», осуществляющего деятельность разведению КРС и получению сырого коровьего молока. В ходе проверки было выявлено множество нарушений, — сообщатется на сайте управления. «Отсутствуют изолированные помещения для содержания и лечения слабых, больных животных, животных с повышенной температурой, а также подозреваемых в заболевании. Используются комбикорма собственного производства без подтверждения их безопасности», — сообщает ведомство. Также было выяснено, что отсутствуют постоянно действующие дезбарьеры, по всему периметру отсутствует ограждение, не проводится дезинфекция спецодежды работников и другие нарушения. В результате предприятию из Верещагинского округа Прикамья был назначен штраф в 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в продукции птицефабрики «Комсомольская», расположенной в Кунгурском округе Пермского края, обнаружено лекарство для птиц, которого там не должно было быть. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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