На пермском предприятии, производящем молоко, нашли массу нарушений

Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю была проведена проверка агропредприятия «Соколово», осуществляющего деятельность разведению КРС и получению сырого коровьего молока. В ходе проверки было выявлено множество нарушений, — сообщатется на сайте управления.
«Отсутствуют изолированные помещения для содержания и лечения слабых, больных животных, животных с повышенной температурой, а также подозреваемых в заболевании. Используются комбикорма собственного производства без подтверждения их безопасности», — сообщает ведомство.
Также было выяснено, что отсутствуют постоянно действующие дезбарьеры, по всему периметру отсутствует ограждение, не проводится дезинфекция спецодежды работников и другие нарушения. В результате предприятию из Верещагинского округа Прикамья был назначен штраф в 50 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в продукции птицефабрики «Комсомольская», расположенной в Кунгурском округе Пермского края, обнаружено лекарство для птиц, которого там не должно было быть. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
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