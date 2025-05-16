Отчим погибшего бойца СВО может получить месячную компенсацию

Верховный суд РФ рассмотрел дело о выплатах отчиму погибшего военнослужащего
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Право на денежную компенсацию имеют лица, которые воспитывали и содержали погибшего бойца
Право на денежную компенсацию имеют лица, которые воспитывали и содержали погибшего бойца Фото:

Верховный суд РФ рассмотрел дело, касающееся права отчима военнослужащего, погибшего в зоне специальной военной операции (СВО), на получение ежемесячной денежной компенсации. Отчим был признан фактическим воспитателем погибшего. Об этом говорится в Определении Верховного суда (ВС) РФ.

Из материалов дела следует, что поводом стало заявление отчима о признании его «фактическим воспитателем» погибшего бойца для оформления соответствующих выплат, предусмотренных Федеральным законом. Майкопский городской суд Республики Адыгея в порядке особого производства признал отчима фактическим воспитателем, установив, что он более пяти лет принимал участие в воспитании пасынка и содержал его до совершеннолетия. Однако апелляционная и кассационная инстанции отменили это решение, посчитав, что спор должен рассматриваться в порядке искового производства из-за якобы наличия спора о праве.

Согласно разъяснениям ВС, членами семьи погибшего военнослужащего, имеющими право на компенсацию, признаются и лица, которые воспитывали и содержали погибшего не менее пяти лет до его совершеннолетия. Решение суда о признании фактическим воспитателем является достаточным основанием для назначения денежной компенсации соответствующими органами. Верховный суд РФ отменил решения апелляционной и кассационной инстанций, оставив в силе решение Майкопского городского суда о признании отчима фактическим воспитателем погибшего военнослужащего.

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Верховный суд РФ рассмотрел дело, касающееся права отчима военнослужащего, погибшего в зоне специальной военной операции (СВО), на получение ежемесячной денежной компенсации. Отчим был признан фактическим воспитателем погибшего. Об этом говорится в Определении Верховного суда (ВС) РФ. Из материалов дела следует, что поводом стало заявление отчима о признании его «фактическим воспитателем» погибшего бойца для оформления соответствующих выплат, предусмотренных Федеральным законом. Майкопский городской суд Республики Адыгея в порядке особого производства признал отчима фактическим воспитателем, установив, что он более пяти лет принимал участие в воспитании пасынка и содержал его до совершеннолетия. Однако апелляционная и кассационная инстанции отменили это решение, посчитав, что спор должен рассматриваться в порядке искового производства из-за якобы наличия спора о праве. Согласно разъяснениям ВС, членами семьи погибшего военнослужащего, имеющими право на компенсацию, признаются и лица, которые воспитывали и содержали погибшего не менее пяти лет до его совершеннолетия. Решение суда о признании фактическим воспитателем является достаточным основанием для назначения денежной компенсации соответствующими органами. Верховный суд РФ отменил решения апелляционной и кассационной инстанций, оставив в силе решение Майкопского городского суда о признании отчима фактическим воспитателем погибшего военнослужащего.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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