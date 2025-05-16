Ремонт здания «Благородного собрания» в Перми оценили в 307 млн рублей

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Подрядчику необходимо провести ремонт и приспособить для современного использования объект культурного наследия
Подрядчику необходимо провести ремонт и приспособить для современного использования объект культурного наследия Фото:

В Перми объявлен конкурс по поиску подрядчика. Ему предстоит провести ремонт и приспособить для современного использования объект культурного наследия — «Благородное собрание». Здание расположено на улице Сибирской, 20. Цена контракта — 307,5 млн рублей. 

«Победитель конкурса должен будет переустроить наружные сети теплоснабжения, провести ремонтные работы непосредственно в здании. Кроме того, установить систему охранного видеонаблюдения. К работам необходимо приступить 16 июня 2025 года. Срок сдачи — 18 декабря 2026 года», — сказано в техзадании на портале госзакупок. 

Здание «Благородного собрания» возвели в 1830-х годах. Это единственный характерный памятник классицизма в краевой столице, который дошел до наших дней практически в неизменном состоянии. В апреле 2022 года территориальное управление Росимущества передало здание в региональную собственность. 

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В Перми объявлен конкурс по поиску подрядчика. Ему предстоит провести ремонт и приспособить для современного использования объект культурного наследия — «Благородное собрание». Здание расположено на улице Сибирской, 20. Цена контракта — 307,5 млн рублей.  «Победитель конкурса должен будет переустроить наружные сети теплоснабжения, провести ремонтные работы непосредственно в здании. Кроме того, установить систему охранного видеонаблюдения. К работам необходимо приступить 16 июня 2025 года. Срок сдачи — 18 декабря 2026 года», — сказано в техзадании на портале госзакупок.  Здание «Благородного собрания» возвели в 1830-х годах. Это единственный характерный памятник классицизма в краевой столице, который дошел до наших дней практически в неизменном состоянии. В апреле 2022 года территориальное управление Росимущества передало здание в региональную собственность. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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