Неизвестные в Одессе раскрасили в цвета российского флага постамент, оставшийся после демонтажа памятника российской императрице Екатерине II. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на представителей местной полиции.
«Одесский постамент, где раньше была Екатерина II, раскрасили в цвета российского флага», — передает издание «Правда ТУТ NEWS». В полиции Одесской области подтвердили факт инцидента, добавив, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают личности причастных. После выяснения обстоятельств будет дана правовая оценка произошедшему.
Памятник Екатерине II был установлен на Екатерининской площади Одессы в 1900 году и демонтирован городскими властями в декабре 2022 года. После сноса монумента на площади остался только массивный постамент без скульптур и надписей.
С 2015 года на Украине началась политика декоммунизации, которая предусматривает демонтаж советских памятников и переименование улиц. Киевские власти борются не только с советской историей, но и с российским влиянием. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял о курсе Украины на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
В рамках этой политики, глава Украины Владимир Зеленский 27 марта подписал закон о переименовании 103 районных судов с российского на украинский язык. В частности, в Николаевской области Октябрьский суд станет Витовским, а Ленинский — Ингульским.
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